Başhekim Prof. Dr. Togan: 'Havalar soğudu, üst solunum yolu enfeksiyonları arttı'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:25

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:25

Başhekim Togan, ÜSYE’nin burun, boğaz ve sinüs gibi yapıları etkileyen enfeksiyonları kapsadığını belirterek, "Bu enfeksiyonlara genellikle virüsler neden olur. Özellikle Rhinovirüsler çocuklar ve yetişkinlerde en sık görülen etkenlerdir. Diğer viral etkenler arasında Coronavirüsler, Adenovirüsler ve İnfluenza virüsler yer almaktadır. Bazı durumlarda Streptococcus gibi bakteriler de enfeksiyon nedeni olabilir" dedi.



Togan, enfeksiyonların genellikle kapalı, kalabalık ve yetersiz havalandırılan ortamlarda kolaylıkla bulaştığını ifade etti. ÜSYE belirtilerinin burun tıkanıklığı veya akıntısı, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, halsizlik ve ilerleyen vakalarda hırıltılı nefes gibi semptomları içerdiğini belirten Togan, “Enfeksiyon genellikle 3 haftaya kadar sürebilir. Tedavide ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Ayrıca, tuzlu veya karbonatlı suyla gargara yapmak, C vitamini ve çinko içeren gıdalar tüketmek, bol sıvı almak ve dinlenmek iyileşme sürecine katkı sağlar” dedi.



Togan, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın en etkili yolunun hijyen kurallarına uymak ve kapalı alanlardan kaçınmak olduğunu vurgulayıp, "Hapşırma ve öksürme yoluyla yayılan damlacıklar, enfeksiyonun en yaygın bulaş yollarından biridir. Elleri sık yıkamak, ortamları havalandırmak, maske kullanmak ve bağışıklık sistemini destekleyen besinlerle beslenmek korunmada önemlidir" şeklinde konuştu.



Togan, uzun süre geçmeyen enfeksiyonların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, "Şikayetler uzarsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalı, maske ve el hijyenine özen gösterilmelidir" uyarısında bulundu.



Kış aylarında sıkça görülen ÜSYE’ye karşı toplumun bilinçli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Togan, sağlık kuruluşlarından destek almanın enfeksiyonlarla mücadelede en etkili yol olduğunu ifade etti.