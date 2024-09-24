TTB AHEK Başkanı Kırımlı öğrencilerde boğaz enfeksiyonları ve ishallerin arttığını bildirdi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2024 - 04:00

Yeni eğitim öğretim yılına başlanmasının ardından henüz 2 hafta geçmesine karşın okullarda uzmanların kış ayları için işaret ettiği salgın hastalıklar baş gösterdi. Hekimler ve eğitimciler okullarda yeterli temizlik malzemesi, personel ve hizmetli olmaması nedeniyle öğrencilerde boğaz enfeksiyonları ve ishalin arttığını kaydediyor.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Öğretmenlere ‘Temizliğinizi kendiniz yapın’ diyorlar. Biz ‘aile sağlığı merkezlerini (ASM) düzeltin’ derken her yeri ASM’ye çevirdiler” dedi.

‘SAĞLIKTAN TASARRUF OLMAZ’

Okullarda hastalanmayan öğrencinin kalmadığına dikkat çeken Kırımlı, “Çocuklar ilk hafta dayandı ama ikinci haftadan itibaren herkes hastalanmaya başladı. COVID mi başka bir şey mi var test yapılmadığı için bilemiyoruz ama ishal ve kusma çok fazla” ifadelerini kullandı. Kırımlı, “Hijyen bu hastalıkların bulaşmasında önemli bir etken. Memleketin temel sorunu bu. Sürekli hastalıktan korunamayıp hastalıklarla boğuşuyoruz. Okullarda tuvalet bir problem. Özellikle İstanbul’da. Sırf hijyen probleminden dolayı okula gitmeyenler var. Çocuklar birbirlerine bulaştırıyor, ailelerine bulaştırıyor. Aileler işyerlerinde bulaştırıyor. Salgın da böyle böyle başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kırımlı, “Biz 30 haftadır vergide adalet eylemleri yapıyoruz. Bizden kestikleri vergiyi bari bunlara kullansınlar. Sağlıktan tasarruf diye bir şey olmaz” vurgusu yaptı.

Okullarda başlayan salgının asıl kaynağının siyasi iktidar olduğunu söyleyen Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ise “Okullar en güvenli, en temiz olması gereken yerlerdir. Bugün bir ülke okulundaki temizliği konuşur haldeyse bu, ülkedeki çürümeyi gösterir. Bunun temel sorumlusu da AKP iktidarıdır” ifadelerini kullandı.

‘BAŞ EDEMEZSİNİZ’

Özbay şöyle konuştu: “Okullarda sağlık taraması yapacak sağlık görevlilerin olması lazım ama şu an okulları doktorlarla doldursanız yine baş edemezsiniz. Çünkü hijyenik bir ortam yok. 20 milyon öğrencinin ailelerini de hesaplayınca neredeyse toplumun tamamına yakını demek. Siz COVID geldiğinde ilk okulları kapattınız. Halbuki çocuklar sizlerden daha çok kurallara riayet ediyor. Şimdi ise okulları hastalık üretecek, yayacak yerler haline getirdiniz.” Çözüm için öğrenci sayısı dikkate alınarak kadrolu ve güvenceli personel istihdamı gerektiğine dikkat çeken Özbay, “Kamu hizmetinden yararlanmak gibi kamuda çalışmak da bu ülkedeki tüm yurttaşların hakkıdır. Buradaki asıl sorun kamucu zihniyetin olmamasıdır.” dedi.