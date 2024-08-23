Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü belirtileri neler? Batı Nil Virüsü tedavisi var mı?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:53

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:53

Batı Nil Virüsü vakaları son günlerde artış göstermeye başladı. Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar hastalığı araştırmaya başladı. Peki, Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Batı Nil Virüsü tedavisi var mı?

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Ana konağın vahşi kuşlar olduğu Batı Nil Virüsü, sivrisinek sokması ile bulaşan bir tür viral enfeksiyondur. Culex cinsi sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşan hastalık, kişiden kişiye direkt olarak bulaşmaz. Kirli sularda, foseptiklerde üreyen bu türe ait sivrisinekler geceleri kan ile beslenirler. Ülkemizde de var olduğu bilinen Culex türü sivrisineklerin bulaştırdığı virüs özellikle atlar ve insanlar üzerinde etkilidir.

Potansiyel olarak insan yaşamını tehdit eden Batı Nil Enfeksiyonu, pek çok nörolojik semptoma yol açar. Tek zincirli bir tür RNA virüsü olan Batı Nil Virüsü, dünya çapında farklı zamanlarda pek çok ülkede ani salgılara yol açmıştır. Dış ortama dayanıklılığı bulunmayan virüsün insana bulaşması ancak sivrisinek ısırığı ile mümkündür. Ancak ender olarak, kan transfüzyonu ve organ nakli ile bulaştığı da görülmüştür. Doğum sırasında ya da emzirme ile anneden bebeğe geçtiği de bilinmektedir. Son konak olan insanlara bulaşan virüsün inkübasyon periyodu ya da farklı bir deyişle kuluçka süresi 2 ila 15 gün kadardır.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Kişinin hastalık taşıyan sivrisinek tarafından ısırılmasının ardından virüsün ilk belirtilerini göstermesi yaklaşık olarak 2 ila 15 gün sürer. Enfeksiyon, kuluçka süresinin ardından farklı klinik bulgulara sebep olur.

Bazı vakalar hiçbir belirti göstermezken bazıları yatarak tedavi gerektirecek ve hatta ölüme yol açacak kadar ciddi seyirli olabilir. Batı Nil Virüsü'ne bağlı olarak gelişen hastalıkta çoğu zaman ilk görülen belirti baş ağrısıdır.

Batı Nil Virüsü belirtileri arasında bu semptomlar yer alır:

baş ve sırt ağrısı,

ani yüksek ateş,

hâlsizlik,

mide bulantısı,

kusma,

ishal,

kaslarda güçsüzlük,

deride kızarıklık

BATI NİL VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Batı Nil Ateşi için henüz geliştirilmiş bir aşı ya da ilaçlı tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve belirtilerin etkisini azaltmak için farklı tedavi yöntemleri uygulanır.

Batı Nil Virüsü'nün dünya çapında halk sağlığı problemine dönüşmemesi için pek çok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Özellikle atlar üzerinde etkin çözüm sağlayan aşının kullanımına başlanması ile birlikte insanlar için de pek çok deneysel aşı ve klinik denemeler bulunmaktadır. Günümüzde insanlar için aşı çalışmaları son hızla devam etmektedir.