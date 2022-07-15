Bayram kaçamakları sonrası beslenme programı nasıl olmalı?

15 Temmuz 2022 Cuma, 00:00

Beslenme ve Diyet Uzmanı Benan Koç bayram sofralarında ipin ucunu kaçıranlar, güzel yemeklere ve tatlılara karşı koyamayanlar için, bayram sonrası beslenmeyi düzene koymanın yollarını anlattı.

BAYRAM KAÇAMAKLARINDAN SONRA BESLENMEDE BİLMENİZ GEREKENLER

Bayramda çok kaçırdım diye kendinizi cezalandırıp, aç kalmayın.

Öğünlerinizi daha hafif menülerle, düzenli ve saatinde yapmaya özen gösterin.

Kırmızı etin lif içeriğinin düşük olması nedeniyle kabızlık problemi yaşıyor olabilirsiniz bunun için lif içeriği yüksek besinleri (yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllı ürünler, sebze ve meyveleri) beslenmenize eklemeyi unutmayın.

Öğünlerinizde salata ve sebze ağırlıklı beslenin.

Sebze ağırlıklı menülerinizin yanına yaz aylarında cacık, ayran veya yoğurt eklemeyi ihmal etmeyin.

Vitamin ve mineral kaynağı mevsim meyvelerini (karpuz, erik, şeftali gibi) ara öğünlerinize eklemeyi unutmayın.

Bayram sonrasındaki hafta kaçamak yapmamaya özen gösterin.

Yemekleri yavaş yavaş yiyin ve lokmalarınızı çok çiğneyin.

Düşük kalorili beslenme programları uygulamayın. Kendinizi aç bırakarak cezalandırmayın.

Günde 2-3 fincan yeşilçay içmek vücuttaki yağ yakım hızını artıracağından tüketimi ihmal edilmemeli.

Yeterli miktarda su için. Su içmek vücudunuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olacaktır.

Bol hareket edin. Günde 30-40 dakika yürüyüş yapmak yağ yakımına ve ödem atmanıza yardımcı olacaktır.

DETOKSA İHTİYACINIZ YOK!

Tüm gün sıvı beslenmek, kısıtlayıcı programlar uygulamak, uzun süreli aç kalmak ve öğün atlamak uzun vadede; yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi gibi sorunlara yol açmasıyla birlikte kişiyi strese sokar ve yeme bozukluğuna neden olabilir. Yeterli ve dengeli beslenmek, bedenin ihtiyaçlarını farkında olmak, bedeninizi ve ruhunuzu beslemenin sağlıklı yaşamın birer parçası olduğunu unutmayın!

Bayramda yemeği fazla kaçıranlar bedenini arındırmak için bayram sonrası sağlıklı beslenme programını uygulayabilir. 3 gün boyunca düzenli olarak yapacağınız bu beslenme programının yanında yeterli su tüketmeyi ve bolca hareket etmeyi unutmayın.

BAYRAM SONRASI ÖRNEK SAĞLIKLI BESLENME PROGRAMI

Sizler için bayram sonrasında oluşan ödemi atmak, rahatlamak için bir beslenme programı hazırladık. Ancak bu beslenme programı herhangi bir sağlık problemi olmayan bireyler için hazırlandı ve bu programın 3 günden fazla uygulanmaması gerekiyor. Ayrıca herhangi bir sağlık probleminiz varsa hekimize danışarak size uygun beslenme programını öğrenmenizde fayda var. İşte kronik bir rahatsızlığı olmayan kişiler için bayramda alınan fazla kiloları vermeye yönelik 3 günlük beslenme programı...

Kahvaltı: 1 fincan yeşilçay + 3 yemek kaşığı lor peyniri ile yapılmış omlet + ¼ avokado + mevsim yeşillikleri + 1 ince dilim organik çavdar ekmeği

Ara öğün: 1 fincan filtre kahve

Öğle: 2 yemek kaşığı yoğurt + 2 kaşık yulaf + 1 ince dilim ananas

Ara öğün: 1 fincan tarçınlı yeşilçay + 2 küçük boy kuru kayısı

Akşam: 6-8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği+ yoğurtlu kinoa salata (2 yemek kaşığı yoğurt + 4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa +baharat + kırımızı biber + mevsim yeşillikleri + 1 tatlı kaşığı zeytinyağ)

Ara öğün: Metabolizma suyu ( 1 litre su + 1 adet limon + 1 adet yeşil elma + 1 adet çubuk tarçın + 1 tutam maydanoz: bütün malzemeleri 1 litre suyun içinde bekletip gün içinde tüketelim)