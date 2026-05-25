Bayram temizliğinde kimyasal tehlikesi: Uzmanlardan klor gazı uyarısı

Bayram öncesi evlerde başlayan yoğun temizlik telaşı, yanlış kimyasal kullanımı nedeniyle ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Özellikle çamaşır suyu, tuz ruhu ve kireç çözücü gibi ürünlerin bilinçsizce karıştırılması sonucu ortaya çıkan gazlar; nefes darlığından akciğer hasarına kadar birçok riske yol açabiliyor.

Uzmanlar, “daha hijyenik” düşüncesiyle yapılan hatalı uygulamaların hastane başvurularını artırdığına dikkat çekti.

"ÇOK AĞIR TABLOLAR ORTAYA ÇIKABİLİYOR"

Cumhuriyet’e konuşan Türk Toraks Derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu Üyesi Dr. Fevziye Fisun Yıldız, kimyasal temizlik ürünlerinin sadece astım hastaları için değil herkes için risk taşıdığını söyledi.

Ev temizliğinde kullanılan kimyasal maddelerin yanlış kullanımının akciğerlerde ciddi hasar bırakabileceğini belirten Yıldız, özellikle çamaşır suyu ile tuz ruhunun karıştırılmasının büyük tehlike yarattığını ifade etti.

Karışım sonucu ortaya çıkan klor gazının solunmasının nefes darlığı, öksürük, gözlerde yanma, baş dönmesi ve mide bulantısına yol açabileceğini söyleyen Yıldız, “Kapalı ortamda ve korunmasız şekilde maruz kalındığında çok ağır tablolar ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

"RİSK SADECE HASTALARDA DEĞİL"

Temizlik kimyasallarının herkesi etkileyebileceğini vurgulayan Yıldız, özellikle yaşlılar, çocuklar, astım ve KOAH hastalarının daha büyük risk altında olduğunu belirtti.

Son dönemde temizlik ürünlerine eklenen yoğun kokuların da tahriş edici etkiyi artırabileceğini söyleyen Yıldız, sağlık kuruluşlarında yapılan yoğun kimyasal temizliğin dahi solunum hastalarını olumsuz etkileyebildiğini aktardı.

KİMYASAL SOLUNURSA NE YAPILMALI?

Kimyasal maddeye maruz kalan kişinin ilk olarak temiz havaya çıkması gerektiğini dile getiren Yıldız, gözlerde yanma varsa bol suyla yıkama yapılmasını, temas eden ellerin temizlenmesini önerdi. Astım hastalarının evlerinde bulunan nefes açıcı ilaçları kullanabileceğini ifade eden Yıldız, şikayetlerin devam etmesi halinde mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada yayılan “temizlik tüyoları” videolarına da dikkat çeken Yıldız, yanlış bilgilerin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi. Yurttaşların sağlıkla ilgili içeriklerde güvenilir kaynakları takip etmesi gerektiğini belirten Yıldız, özellikle uzman kuruluşların ve meslek örgütlerinin paylaşımlarının dikkate alınmasını tavsiye etti.

"İNDİRİM KAMPANYALARI AŞIRI KİMYASAL KULLANIMINI ARTIRIYOR"

“Ekonomik paket”, “çoklu set” ve “biri bedava” gibi kampanyaların tüketiciyi daha fazla ürün almaya yönlendirdiğini vurgulayan Yıldız, bilinmeyen ürünlerin gelişigüzel kullanımının solunum yollarında ve ciltte hassasiyet oluşturabileceğini söyledi.

Yıldız ayrıca bazı hastaların marka değişikliği sonrasında şikayetlerinin arttığını belirtti.

"DOĞAL ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ"

Temizlikte daha doğal ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, Arap sabunu ve beyaz sabun gibi geleneksel ürünlerin daha güvenli seçenekler olduğunu ifade etti.

“Fazla ürün kullanmak temizliği artırmaz, sağlığınıza daha çok zarar verir” diyen Yıldız, güvenli temizlik için şu uyarılarda bulundu:

“Kimyasal ürünler kesinlikle karıştırılmamalı. Ürün etiketleri mutlaka okunmalı. Eldiven ve maske kullanılmalı. Temizlik sırasında kapı ve pencereler açık tutulmalı. Yoğun kimyasal içeren ürünlerden kaçınılmalı. Daha doğal ve az katkılı ürünler tercih edilmeli.”