Türkiye’de temizlik alışkanlıkları değişiyor

Dyson Türkiye’nin gerçekleştirdiği yeni araştırma, Türkiye’de temizlik alışkanlıklarının sadece hijyen odaklı olmadığını; psikolojik rahatlama, kontrol hissi ve yaşam kalitesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

DUYGUSAL RAHATLAMA

Araştırmaya göre Türkiye’de yaşayanların yüzde 95’i ev temizliğini “çok önemli” olarak değerlendiriyor. Temiz olmayan bir ev ise yalnızca fiziksel değil, duygusal bir rahatsızlık da yaratıyor.

Katılımcıların yüzde 35’i ev temiz olmadığında “rahatsızlık”, yüzde 23’ü “stres ve huzursuzluk”, yüzde 14’ü ise “kaygı” hissettiğini belirtiyor. Kadınlar yüzde 27 oranla evi temiz olmadığında stres/huzursuzluk hissederken, evi temiz olmadığında “Rahatsız olurum ama erteleyebilirim” yanıtı veren erkeklerin oranı yüzde18. Bu veriler, temizlik alışkanlıklarının yalnızca hijyen değil, aynı zamanda zihinsel iyi oluş haliyle de doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

TÜRKİYE SIK TEMİZLİYOR

Araştırma, Türkiye’de temizlik sıklığının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yarısı günlük küçük temizlik ve haftalık genel temizlik rutini uygularken, yüzde 23’lük bir kesim her gün detaylı temizlik yaptığını belirtiyor. Ortalama süpürme sıklığının haftada 4 kez olduğu görülüyor. Katılımcıların yüzde 55,1’i haftada 5-6 kez evini süpürüyor. Ortalama ıslak temizlik ise haftada 4 kez. Bu yoğunluk, temizlik rutinlerinin hayatın merkezinde konumlandığını gösteriyor.

Türkiye’de yaşayanların büyük çoğunluğu temizlik sürecini başkasına devretmek yerine kendisi yönetmeyi tercih ediyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 8’i temizlik için destek alıyor. Bu durum, temizlikte kontrolün kullanıcıda kalmasının önemini ve kullanılan ürünlerin performans beklentisini daha da artırıyor.

YENİ TEKNOLOJİLER YÜKSELİŞTE

Araştırmaya göre temizlikte geleneksel yöntemler hâlâ güçlü konumunu koruyor. İdeal bir ev temizliğinde olmazsa olmazlara bakıldığında katılımcıların yüzde 75,3’ü paspas gibi manuel ürünleri tercih etmeye devam ediyor. Bununla birlikte teknoloji destekli çözümler de hızla yükseliyor: Kablolu süpürge kullanım oranı yüzde 64,1, kablosuz süpürge yüzde 51, robot süpürge yüzde 43,3. Özellikle genç kullanıcılar arasında kablosuz ve robot süpürge tercihinin daha yüksek olması, gelecekte temizlik alışkanlıklarının teknoloji odaklı dönüşeceğine işaret ediyor.

Robot kullanıcıları için en önemli nedenler zaman tasarrufu (yüzde 48), evden uzaktayken de cihazı çalıştırabilme imkânı (yüzde 47,3) ve günlük temizlik işlerini azaltma (yüzde 38,3) olarak öne çıkıyor; bu da teknolojinin, basit bir yardımcı olmaktan çıkıp günlük temizlikte daha aktif bir rol üstlenmeye doğru nasıl evrimleştiğini ortaya koyuyor.

KABLOSUZ VE ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜNLERE YÖNELİM ARTIYOR

Katılımcıların yüzde 63’ü tek bir güçlü ve çok fonksiyonlu makineyi tercih ettiğini belirtiyor. Bu da kullanıcıların artık daha az cihazla daha fazla işlev beklediğini gösteriyor. Kablosuz süpürgelerin tercih edilme nedenleri arasında; yüzde 54,7 ile daha sık ve hızlı temizlik imkânı, yüzde 50,7 ile pratiklik ve kullanım kolaylığı, yüzde 38,4 ile dar alanlara erişim kolaylığı öne çıkıyor. Islak-kuru özellikli cihazlarda ise “tek cihazla tam çözüm” hissi (yüzde 39,1) ve zaman tasarrufu özellikle dikkat çekiyor.

Robot süpürge kullanıcıları için en önemli motivasyon; yüzde 48 zaman tasarrufu, yüzde 47,3 evde yokken çalışabilme, yüzde 38,3 günlük temizlik yükünü azaltma olarak belirtiliyor. Bu sonuçlar, teknolojinin temizlikte “yardımcı” değil, giderek “aktif bir çözüm ortağı” haline geldiğini gösteriyor.

Islak zemin temizleyici tercihinde en önemli kriter yüzde 46,9 ile “güçlü temizlik performansı” olurken; hızlı müdahale (yüzde 40,6) ve temizlik sonrası hijyenik his (yüzde 40,6) kullanıcıların kararında etkili oluyor.

