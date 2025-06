Bayramda sağlıklı et tüketimi için 8 altın kural

Dr. Öğretim Üyesi Biyomühendis Ece Yıldız Öztürk, bayramın ruhuna yakışır sofralar kurarken, sağlığı da gözetmek gerektiğini belirtti.

Sağlıklı et tüketimi için 8 altın kuralı sıralayan Öztürk, "Güne sağlıklı, hafif bir kahvaltıyla başlamalı, et dinlendirilerek ölçülü tüketilmeli, sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli, et tek başına değil, renkli sofralarda tüketilmeli, su tüketimi bayramda daha da önemli, tatlıda geleneksel ölçü: kararında ye, risk gruplarındakiler özellikle dikkatli olmalı, fiziksel aktiviteler artırılmalı" dedi.





Dr. Öğretim Üyesi Ece Yıldız Öztürk bayram sofralarının bereketiyle olduğu kadar sağlık açısından da dikkat gerektirdiğine dikkat çekerek, "Kurban Bayramı'nda ani değişen beslenme alışkanlıkları, özellikle kırmızı etin aşırı ve yanlış pişirme yöntemleriyle tüketilmesi; sindirim problemleri, tansiyon yükselmesi, kolesterol artışı gibi birçok sağlık sorununa davetiye çıkarabiliyor. Güne sağlıklı, hafif bir kahvaltıyla başlanmalı. Hafif ama dengeli bir kahvaltı önerisi olarak haşlanmış yumurta, tam tahıllı ekmek, zeytin, az tuzlu peynir, domates, salatalık, maydanoz, yeşillikler açık çay ile birlikte tüketilebilir. Et dinlendirilmeli çünkü yeni kesilen etin içeriğinde ölüm katılığı oluşur. Bu kas sertliği hem sindirimi zorlaştırır ve hem de pişirme kalitesini düşürür" dedi.



"AŞIRI ET TÜKETİMİ SIVI DENGESİZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR"



"Kesimden sonra etin en az 24 saat buzdolabında dinlendirilmesi hem lezzetini artırır hem de mide-bağırsak sistemini yormaz" ifadelerini kullanan Öztürk, "Kızartma ve mangal gibi yüksek sıcaklıkta yapılan pişirme teknikleri yerine ızgara, haşlama veya fırınlama gibi yöntemler tercih edilmeli. Et renkli sofralarda tüketilmeli. Her et öğününde mutlaka taze sebzeler, renkli salatalar, tam tahıllı ürünler (bulgur, tam buğday ekmeği) ve zeytinyağlılar gibi liften zengin besinlerle denge sağlanmalıdır. Bayramda aşırı et tüketimi ve bayram yemekleri, vücutta sıvı dengesizliğine sebep olabilir. Su, metabolizmanın düzenlenmesinde, toksinlerin atılmasında ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasında kilit rol oynar. Ayrıca bayram tatlıları genellikle hem yüksek glisemik indeksli hem de doymuş yağ içeriklidir. Bu da özellikle kan şekeri ve insülin direnci açısından sakıncalıdır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyve bazlı hafif alternatifler tercih edilmeli. Hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı olan bireyler için yağsız, az tuzlu, kontrollü pişmiş et tüketimi hayati önem taşır. Hipertansiyon ve böbrek hastaları, tuzsuz ve az yağlı et tercih etmeli, sakatatlardan uzak durmalıdır. Diyabet hastaları, glisemik dengeyi korumak için posalı sebzelerle desteklemelidir. Son olarak da bayram döneminde fiziksel aktivitelerin arttırılması, beslenme düzeninin dengelenmesi açısından diğer önemli bir noktadır" diye konuştu.