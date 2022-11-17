Bebeklerin gelişimi tamamlanamadığı için beyin ve kalp sorunları görülebiliyor

17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Araştırmalara göre annede hamilelikte gelişen diyabet, yüksek tansiyon, kalp ya da böbrek hastalıkları ile hamilelik sürecinde sigara ve içki tüketmek, stres ve fiziksel travma yaşamak, erken doğumu tetikliyor.

Türkiye’de 10 bebekten birinin prematüre olarak doğduğunu söyleyen El Bebek Gül Bebek Derneği Başkan Yardımcısı Binnur Peker, “Gelişim tamamlanamadığı için beyin, karaciğer, böbrek, kalp, akciğer, bağırsak gibi organlarda bozukluk ortaya çıkabiliyor. Uzun vadede, öğrenme güçlüğü, görme ve işitme problemleri, diş sorunları, astım, enfeksiyon, beslenme problemleri görülebiliyor” dedi.

Bebeklerin taburcu olduktan sonra evdeki bakımlarının önemine de dikkat çeken Peker, “Bebek odasının aşırı sıcak ya da soğuk olmaması, oda sıcaklığının 22-25 derece arasında tutulması gerekiyor. Bebeğin yatağı sert, çarşafı gergin olmalı, yatak içinde oyuncak, battaniye, giysi bulunmamalı, yorgan kullanılacaksa göğüs hizasını geçmemeli. Yastık kullanılmamalı, kundaklanmamalı, giysileri rahat ve tek parça olmalı” dedi.