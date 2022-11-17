Bebeklerin gelişimi tamamlanamadığı için beyin ve kalp sorunları görülebiliyor
Anne karnında 37. gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebekler “prematüre” olarak adlandırılıyor. Her yıl 17 Kasım “Dünya Prematüre Günü”nde konuya dikkat çekiliyor.
Araştırmalara göre annede hamilelikte gelişen diyabet, yüksek tansiyon, kalp ya da böbrek hastalıkları ile hamilelik sürecinde sigara ve içki tüketmek, stres ve fiziksel travma yaşamak, erken doğumu tetikliyor.
Türkiye’de 10 bebekten birinin prematüre olarak doğduğunu söyleyen El Bebek Gül Bebek Derneği Başkan Yardımcısı Binnur Peker, “Gelişim tamamlanamadığı için beyin, karaciğer, böbrek, kalp, akciğer, bağırsak gibi organlarda bozukluk ortaya çıkabiliyor. Uzun vadede, öğrenme güçlüğü, görme ve işitme problemleri, diş sorunları, astım, enfeksiyon, beslenme problemleri görülebiliyor” dedi.
Bebeklerin taburcu olduktan sonra evdeki bakımlarının önemine de dikkat çeken Peker, “Bebek odasının aşırı sıcak ya da soğuk olmaması, oda sıcaklığının 22-25 derece arasında tutulması gerekiyor. Bebeğin yatağı sert, çarşafı gergin olmalı, yatak içinde oyuncak, battaniye, giysi bulunmamalı, yorgan kullanılacaksa göğüs hizasını geçmemeli. Yastık kullanılmamalı, kundaklanmamalı, giysileri rahat ve tek parça olmalı” dedi.
Video Haberler
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Dolarda tsunami geliyor!
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu