‘Beğenilme kaygısı’ makyaja itiyor: ‘İnfluencer’ olma çocuk yaşa düştü

Yayınlanma: 24.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2024 - 04:00

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında içerik üreten küçük yaştaki çocuklar yaptıkları günlük makyaj rutinlerini takipçileriyle paylaşıyor. Küçük yaştaki çocukların, takip ettikleri sosyal medya fenomenlerinin kullandığı ürünlere yöneldiğini ve sosyal medya fenomeni olmaya çalıştıklarını söyleyen uzmanlar, bu durumun ilerleyen yaşlarda kalıcı cilt sorunlarına neden olacağını vurguluyor.

‘CİDDİ BİR SORUN'

Türk Dermatoloji Derneği üyesi dermatolog Prof. Dr. Başak Yalçın, küçük yaştaki çocukların ciltlerine ihtiyaç olmadığı halde uygulama yapmaması gerektiğini vurguladı. Çocuğun bir sağlık problemi varsa dermatologların önerisiyle ürün kullanılması gerektiğini belirten Yalçın, “Önceden 10 yaşındaki bir çocuğun cilt bakımı yapması öngörülmezdi. Fakat şimdi öyle değil. Dudak parlatıcısı, far süren çocuklara rastlamaya başladık. Bu ciddi bir sorun. Yapılan makyajlar, cilt rutinleri, saç boyamalar küçük yaşlara kadar düştü” dedi

'DERİ ALERJİSİNE YOL AÇIYOR'

Dermatolog Prof. Dr. Başak Yalçın,“Makyaj yapan çocuklarda ‘kontakt dermatit’ olarak adlandırılan deri alerjilerine çok rastlıyoruz. Çocukların cildi etkilendikleri sosyal medya fenomenlerinin uyguladığı ürünleri kullanmaya uygun değil. Henüz erişkin bariyerine ulaşmamış derileri, kullanılan serum ve vitaminler nedeniyle tahriş oluyor” dedi. Kadın cinsiyeti üzerinden uygulanan bir güzellik algısı olduğuna vurgu yapan Yalçın, “Kusursuz olmaya çalışan bir kız çocuğu grubu yaratılmaya çalışılıyor. Bu ciddi bir toplumsal sorun. 10 yaşındaki bir çocuk cildinin ihtiyacı varsa bir uygulama yapmalı. Onun dışında güneşten koruyucu bir krem yeterlidir.