Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Peki, Bel ağrısı neden olur? Bel ağrısına ne iyi gelir?

BEL AĞRISI NEDİR?

Bel ağrısı; ağrıma, acıma, yanma veya batma şeklinde, keskin veya künt bir şekilde bel ve çevresinde hissedilebilir. Yeri bazı durumlarda noktasal olarak belirlenebilirken, bazı durumlarda dağınık ve yeri tam tespit edilemez şekildedir. Hafif veya ağır olabilir, iniş çıkışlar sergileyebilir.

Ağrı, kemik, kıkırdak, kas, eklem kapsülü, bağ, disk veya damar kaynaklı olabilir ve her zaman kesin sebep ortaya konulamayabilir. Bazı durumlarda altta yatan ana ağrı sebebi ortadan kalktığı halde bir kez uyarılmış olan sinir uçlarının sinyal göndermeye devam etmesi nedeniyle ağrı sebat edebilir. Stresin de bel ağrılarının sebebinde önemli bir yer tutması kaynağın tespit edilmesini zorlaştırabilir.

Bel ağrısı, hangi dokudan kaynaklanırsa kaynaklansın, ilgili dokular yer değiştirerek veya genişleyip kalınlaşarak sinirler üzerinde bası yapar hale gelir ise bacak ağrısı, uyuşması, ısınması ve idrar kaçırma gibi problemleri beraberinde getirebilir.

BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

Bel ağrısı anlık bir hareketten kaynaklanabildiği gibi çeşitli hastalıkların belirtisi de olabilir. Genel olarak bel ağrısı şikayetlerinin sebepleri şunlardır:

Yaralanmalar

Bel fıtığı

Stres kırığı ve bel kayması

Lomber dar kanal

Enfeksiyonlar

Tümörler

BEL AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Beli yormayacak 30 dakikalık tempolu yürüyüş ve esneme egzersizleri, omurga hizasında duruş pozisyonunu korumak, bel yastığı kullanmak, günde 3 kez 15'er dakikalık soğuk kompres yapmak, 15 dakikalık sıcak banyo veya sıcak su torbası koymak bel ağrısına iyi gelen çözümlerdir.