Bengü Nisa Akay 23. Dermatoloji Kongresi'nde ben silme işlemlerine değindi

Yayınlanma: 24.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.11.2024 - 04:00

Türk Dermatoloji Derneği, Antalya’da düzenlediği 23. Dermatoloji Kongresi’nde ben silme işlemi ve benlere yapılan lazerli uygulamalara dikkat çekti. Dernek yönetim kurulu üyesi Bengü Nisa Akay, “Son yıllarda sosyal medyada giderek artan sayıda ben silme, ben temizliği, izsiz acısız ben silme, buharlaştırma ile ben silme gibi reklamlar yapıldığını görmekteyiz. Bu tip reklamları yapanların büyük bir kısmı hekim olmayan kişilerdir” dedi. Akay, “Benlerle ilişkili kansere melanom adı veriliyor. Melanom (kanserli ben) çocuklar dahil her yaşta görülebilen ve oldukça ölümcül seyreden bir kanserdir. Erken aşamadaki bir kanserli beni çıplak gözle bakarak tanımak ve sıradan tehlikesiz diğer lezyonlardan ayırmak hekim için bile zordur. Doğru tanı için benler konusunda deneyimli hekim olmak ve başlangıç düzeyinde de olsa dermoskop kullanabilmeyi öğrenmiş olmak gerekir” ifadelerini kullandı.