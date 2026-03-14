Beyaz önlüğün onur ve gelecek mücadelesi: 14 Mart’ta sağlık sistemine uyarı

Modern tıp eğitiminin başlangıcı kabul edilen 14 Mart, Türkiye’de son yıllarda ağır çalışma koşulları, sağlıkta şiddet ve ekonomik krizin gölgesinde karşılanıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye’nin nitelikli hekim gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Hekimlerin yurtdışına gitmek için aldığı “iyi hal belgesi” sayısındaki artışı değerlendiren Azap, bu tablonun bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu ifade ederek “Genç hekimler güvenli çalışma ortamı, gelecekle geçim kaygısı yaşamayacakları ülkeyi arıyorlar” dedi. Sağlıkta şiddetle ilgili mevzuatın dağınık durumda olduğunu belirten Azap, “Tek bir şiddet yasasının çıkması ve burada da caydırıcı cezalar yer alması gerekiyor. Hazırladığımız ve Meclis’te grubu bulunan partilere sunduğumuz yasa tasarısı önerimiz halen Meclis’te bekliyor” diye konuştu.

‘EĞİTİM KALİTESİ DÜŞÜYOR’

Azap, “Hastalara yeterli süre ayrılamayan, yeterli ve doğru bilgilendirmenin yapılamadığı, hekimin hastasının yüzüne bile bakmaya fırsat bulamadığı yetersiz poliklinik muayene süreleri mutlaka uzatılmalı. Toplumun hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik davranışlarının düzeltilebilmesi için toplumun ileri gelenleri ve rol model kişilerin, siyasilerin samimiyetle çaba harcaması gerekir. Toplumun genelinde de şiddetle mücadele edilmelidir. Zira toplumdaki genel şiddet eğilimi sağlık alanına yansıyor” ifadelerini kullandı. “Türkiye giderek insanların parası oranında nitelikli sağlık hizmetine ulaştığı bir ülke oluyor” diyen Azap, “Ülkemizde uygulanan sistemde Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olan özel hastaneler hastaya verdikleri hizmetin karşılığında SGK‘nin belirlediği fiyatın iki katına kadar ek ücret talep edebiliyorlar. Sayıştay raporlarında gördüğümüz gibi özel hastaneler bu iki katın çok çok üzerinde ek ücretler talep ediyorlar” diye ekledi.

Türkiye’nin dünyada nüfusu başına en çok tıp fakültesi bulunan ülke olduğunu aktaran Azap, “Siyasi kaygılarla, o ilin baskı yapması ile en küçük illerde bile tıp fakültesi açılıyor. Eğitim kalitesi çok düşüyor. Bugün 146 eğitim programının ne yazık ki yarısından azı uluslararası kalitede tıp eğitimi verebiliyor” dedi.