Beynimiz 30’lu yaşlarda küçülmeye başlıyor: Alzheimer’dan korunmanın yolu 'bilişsel rezerv'

Tıptaki gelişmelerle birlikte insan ömrü uzarken, beyin sağlığını korumak her zamankinden daha kritik bir hale geldi. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Seçkin, davranış nörolojisi ve sağlıklı yaşlanma üzerine yaptığı açıklamalarda, Alzheimer ile mücadelede yaşam tarzının belirleyici rolüne dikkat çekti.

BEYİN 30'UNDA KÜÇÜLMEYE BAŞLIYOR

Beynin fiziksel olarak 30’lu yaşlardan itibaren küçülmeye başladığını ifade eden Doç. Dr. Seçkin, bu sürecin olumsuz etkilerinin genellikle 60 yaşından sonra hissedildiğini belirtti. Ancak bu yaş grubunun bir avantajı olduğunu vurgulayan Seçkin, "60’lı yaşlar beynin sinaptik yoğunluğunun en yüksek olduğu dönemdir. Hafif unutkanlık eşlik etse de, bilgelik bu yaşlardan itibaren ortaya çıkar" dedi.

ALZHEIMER 20 YILLIK SİNSİ BİR SÜREÇ

Alzheimer hastalığının beyinde protein birikimiyle başlayan ve 10-20 yıla yayılan sinsi bir süreç olduğunu belirten Seçkin, erken tanının önemini hatırlattı. Unutkanlığın her zaman Alzheimer anlamına gelmediğini; COVID sonrası gelişen beyin sisi, tümörler veya enfeksiyonların da benzer belirtiler gösterebileceğini ifade etti.

BİLİŞSEL REZERVİ NASIL ARTIRIRIZ?

Hastalığa karşı en güçlü savunma mekanizmasının "bilişsel rezerv" olduğunu söyleyen Seçkin, bu rezervi artıran ve azaltan faktörleri şöyle sıraladı:

Artıranlar: Sosyal aktivite, enstrüman çalmak, spor yapmak, kaliteli uyku ve sağlıklı beslenme.

Azaltanlar: Sedanter (hareketsiz) yaşam, kötü beslenme, alkol ve sigara, stres, hava kirliliği ve tarım zehirleri.

EGZERSİZ BEYNİ ONARIYOR

Fiziksel aktivitenin beyin üzerindeki tedavi edici gücüne değinen Doç. Dr. Seçkin, kardiyovasküler egzersiz ile direnç egzersizlerinin birlikte uygulanmasının Alzheimer’ın ilerlemesini yavaşlatan en etkili yöntem olduğunu söyledi. Egzersiz sırasında kaslardan salgılanan moleküllerin beyin onarımına doğrudan katkı sağladığını belirten uzman, işitme ve görme kaybı gibi ihmal edilen faktörlerin de demans riskini artırdığı konusunda uyardı.