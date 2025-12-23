Bilim dünyasından yeni keşif: Alzheimer başlamadan tedavi edilebilir!

Bilim dünyası, modern tıbbın en büyük bilmecelerinden biri olan Alzheimer hastalığına karşı devrim niteliğinde bir adım attı. Northwestern Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği NU-9 adlı yeni ilaç, hastalığın yıkıcı etkileri henüz ortaya çıkmadan süreci durdurmayı başardı. Alzheimer ile mücadelenin temel anahtarının hastalığı en erken evrede yakalamak olduğunu savunan uzmanlar, bu yeni ilacın beyindeki zehirli proteinlerin birikmesini engelleyerek zihinsel çöküşün önüne geçtiğini gözlemledi.

HAFIZA KAYBI BAŞLAMADAN KORUMA SAĞLIYOR

Araştırmanın odağında, beyinde plak oluşumuna yol açan ve sinir hücrelerine saldıran zehirli moleküller yer alıyor. Fare modelleri üzerinde yapılan deneylerde, NU-9 ilacının bu zararlı molekülleri temizleyerek beynin destek hücrelerini sağlıklı ve sakin bir durumda tuttuğu görüldü. Nörobiyolog William Klein’ın “çarpıcı” olarak nitelendirdiği bu sonuçlar, yalnızca yeni bir tedavi umudu sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Alzheimer’ın belirtiler ortaya çıkmadan on yıllar önce nasıl başladığına dair önemli ipuçları veriyor.

Bu keşfin en heyecan verici yönü ise Alzheimer’ı henüz hafıza kaybına dönüşmeden engelleme potansiyeli taşıması. Uzmanlar, bugüne kadar birçok klinik denemenin başarısız olmasının nedenini tedavilere çok geç başlanmasına bağlıyor. NU-9’un ise kalp hastalıklarını önlemek için kullanılan kolesterol ilaçları gibi, belirtiler başlamadan önce risk altındaki bireylerde koruyucu bir kalkan olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Devam eden testlerin olumlu sonuçlanması halinde, gelecekte basit bir kan testiyle Alzheimer riski tespit edilen kişilerin bu ilaçla zihinsel sağlıklarını koruma altına alabileceği ifade ediliyor.

