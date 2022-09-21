Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Covid-19 salgınında varyant' açıklaması

21 Eylül 2022 Çarşamba, 11:00

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, yaptığı açıklamada Covid-19 salgının seyri ve vaka sayılarındaki azalma eğilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı, 5-11 Eylül aralığına ait haftalık Covid-19 verilerinde vaka sayısının 22 bin 441, vefat sayısının 89, iyileşen sayısının ise 25 bin 143 olarak kayda geçtiğine işaret eden Turan, "Ağustos başında vaka sayılarında ciddi bir artış olmuştu, bu bayram sonrasının bir yansımasıydı. Fakat bugüne geldiğimizde hastaneye ve özellikle polikliniklere başvuran hasta sayılarında anlamlı ölçüde azalma oldu. Buna paralel, yoğun bakım ve hastane yatışları da azaldı. Hastanemiz özelinde yüzde 35-40 civarında bir azalış söz konusu" diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesindeki Covid-19 yoğun bakım servis sayılarının da azaltıldığını anlatan Turan, "Şu anda her biri 24 yataklı 2 Covid-19 yoğun bakımımız var. Bu alanlarda ihtiyaç duyan hastalarımıza hizmet veriyoruz. Hastanemizde vaka sayılarına göre çok aktif ve aksiyon alır halde çalışıyoruz. İhtiyacın olduğu durumlarda artırıp, ihtiyaç azaldığında diğer hastalıklara hizmet edebilmek için azaltıyoruz." bilgisini paylaştı.

"VAKA SAYILARI ARTIK PİK DÖNEMLERİNDE DAHA YAVAŞ ARTIYOR"

Turan, aşılamanın etkisiyle Covid-19 pik dönemlerindeki vaka sayılarının, biraz daha yavaş arttığına ve belli bir doygunluk noktasına ulaştıktan sonra tekrar azalmaya geçtiğine dikkati çekerek, "Vaka sayılarındaki düşüşü, aslında biraz buna, aşılı olmaya ve pik döneminin ardından vaka sayılarının belli bir doygunluğa ulaşıp azalmasına bağlıyoruz. Covid-19 vaka sayıları şu an azalış trendinde ve bu devam ediyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Turan, buna karşılık, kış mevsimine giriş ve okulların açılmasıyla kasım ayına doğru vaka sayılarında bir miktar artış yaşanma ihtimalinin de bulunduğunu kaydetti.

"SON AYLARDA YENİ BİR VARYANTI GÖRMEDİK"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin, "Covid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceği"ne ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine Turan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugüne kadar Covid-19'un her pik döneminde başka bir varyantla mücadele ettik. Virüs daha fazla bulaşabilmek, hastalık yapabilmek adına sürekli kendini değiştiriyordu. Son aylarda ise sık, yeni bir varyant söz konusu değil. DSÖ'nün de bildirdiği gibi, varyantların ortaya çıkmaması bizim için umut vaat eden bir durum. Salgının sonuna yaklaşma ihtimalimiz söz konusu, beklentilerimiz ve umudumuz da bu yönde. Çünkü yeni bir varyantı henüz görmedik."

"BİREYSEL ÖNLEMLER, MEVSİMSEL GRİP AÇISINDAN DA KORUYUCU"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Turan, bireysel önlemlerin, Covid-19'un sadece pik dönemlerinde değil, genel olarak yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Sadece Covid-19 için değil, diğer mevsimsel grip etkenleri açısından da bireysel önlemler ön planda tutulmalı" diyen Turan, kış aylarında, Covid-19 harici diğer viral enfeksiyonların arttığına işaret etti.

Turan, şunları kaydetti:

"Semptomu olan kişilerin bireysel önlemlere biraz daha özen göstermesi gerekir. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş, halsizlik gibi belirtileri hissedenler, diğer insanlardan izole olarak, maske takarak çevresindeki kişileri de korumuş olacak. Aynı şekilde semptomu olan çocukların okula gönderilmemesi, eğer okula gitme zorunluluğu söz konusuysa da maskeye dikkat ederek göndermek uygun olacaktır. Bu önlem bulaşı azaltır. Bireysel önlemler, pandemin ardından viral enfeksiyonlarla mücadelenin öğrenilmesi açısından da önemli."

İLERİ YAŞTAKİ KİŞİLER İÇİN "HATIRLATMA DOZU" UYARISI

Covid-19 aşılarının, vücudun bağışıklık sistemini enfeksiyona karşı güçlendirdiğini anlatan Turan, farklı varyantlar çıksa da hastalığı ağır geçirme açısından aşıların halen koruyucu olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Turan, özellikle ileri yaştaki kişilerin mutlaka aşılarını tamamlamaya ve hatırlatma dozlarını olmaya dikkat etmesinin önem taşıdığını söyledi.