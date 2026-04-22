'Binbir suratlı hastalık' MS için kritik uyarı: Genç erişkinlerde engelliliğin en büyük nedeni!

Halk arasında "binbir suratlı hastalık" olarak bilinen Multipl Skleroz (MS) hakkında önemli açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mehmet Hamamcı, hastalığın genellikle yaşamın en üretken dönemi olan 20 ile 40 yaşları arasında ortaya çıktığını belirtti. Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha sık görülen bu hastalığın, genç erişkinlerde travma dışı nörolojik engelliliğin en yaygın nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

SİGARA VE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TETİKLİYOR

MS'in doğrudan kalıtsal bir hastalık olmadığını ancak genetik bir yatkınlık zemininde geliştiğini söyleyen Hamamcı, çevresel faktörlerin altını çizdi:

"Yatkınlığa sahip kişilerde D vitamini eksikliği, bazı viral enfeksiyonlar ve özellikle sigara kullanımı gibi çevresel tetikleyiciler eklendiğinde hastalık süreci başlayabilir."

BU BELİRTİLERE DİKKAT: "ZAMAN BEYİNDİR"

Hastalığın her bireyde farklı belirtilerle seyredebileceğini hatırlatan Doç. Dr. Hamamcı, en sık karşılaşılan ilk belirtileri şöyle sıraladı:

Bir gözde ani görme kaybı veya bulanık görme,

Kol veya bacaklarda uyuşma ve güç kaybı,

Dengesizlik ve çift görme,

Açıklanamayan aşırı yorgunluk.

Nörolojide "zaman beyindir" ilkesinin geçerli olduğunu vurgulayan Hamamcı, ani gelişen belirtilerde vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurulması gerektiğini, erken müdahalenin hastanın gelecekteki yaşam kalitesini garantilediğini belirtti.

DÜZCE’DE YENİ NESİL TEDAVİ İMKANI: PLAZMAFEREZ

MS’i vücuttan tamamen yok eden kesin bir tedavi henüz bulunmasa da, güncel tıp teknolojisiyle hastalığın kontrol altına alınabildiğini müjdeleyen Hamamcı, Düzce Üniversitesi'ndeki olanaklara değindi. Dirençli ataklarda hayati önem taşıyan plazmaferez (kan temizleme) tedavisini başarıyla uyguladıklarını belirten Hamamcı, "Bu imkânlar sayesinde hastalarımızın başka şehirlere gitmesine gerek kalmadığı gibi, çevre illerden gelen hastalara da hizmet veriyoruz" dedi.

MS İLE YAŞAM: AKDENİZ TİPİ BESLENME VE EGZERSİZ

İlaç tedavisinin yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de "tedavinin kasları" olduğunu ifade eden Doç. Dr. Hamamcı, hastalar için şu önerilerde bulundu:

Beslenme: Akdeniz tipi, taze sebze ve omega-3 ağırlıklı diyet. İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalı.

Egzersiz: Vücut ısısını aşırı artırmayan yüzme ve yoga gibi aktiviteler tercih edilmeli.

Alışkanlıklar: Sigara kesinlikle bırakılmalı ve D vitamini seviyeleri optimal tutulmalı.