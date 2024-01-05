Birlik Sağlık Sen: 112 Acil taksi gibi kullanılıyor

Yayınlanma: 05.01.2024 - 13:23

Güncelleme: 05.01.2024 - 13:23

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 112 Acil Sağlık Hizmet binalarının, personelin çalışma huzursuzluğunun, çalışma şartları üzerine bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Sendika binasında gerçekleşen basın açıklamasına Ahmet Doğruyol’un yanı sıra Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkan Yardımcısı 112 Çalışanı Kadir Cücemen ve sendika üyeleri katıldı.

“OY DEVŞİRİLİYOR”

Basın açıklamasında söz alan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Doğruyol, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yurttaşın memnuniyetine göre yapıldığını için yurttaşında gereksiz olarak 112 acil çağrılar yapıldığını dile getirerek, “Elbette vatandaşımız memnun olsun. Yani sıkıntımız yok ama bunu siyaseten, oy devşirmek için kullanmak doğru olmuyor. 112’de acil olmayan vakaya giden ambulansın hizmet verdiği bölge boşalıyor. O bölgenin boşalmasıyla birlikte orada eğer acil bir durum olursa bir vatandaş kalp krizi geçirse bizi trafik kazası geçirirse saniyeler orada önemli bu durumda da diğer vatandaşın hayatıyla oynamış oluyoruz. Acil vaka nedir? Acil vaka ölüm riski taşıyan vakadır. Ölüm riski olmayan vakalara ambulansların gönderilmemesi gerekir. Şimdi Sağlık Bakanı çıkıyor; ‘şu kadar hastaya hizmet verdik, bu kadar bilmem ne oldu’ diyor. Emin olun acil olmayan vakadan 20-30 lira alınsa vakaları yüzde elli düşer. Avrupa'da bu sistem böyle işliyor. Hemen görevli kamu aracını boşa meşgul ettin diye faturayı kesiyor” diye konuştu.

“AMBULANSLAR TAKSİ GİBİ KULLANILIYOR”

Bir öğrencinin yurttan çıkarak arkadaşı ile görüşmek için ambulans çağırdığı anı sosyal medyadan paylaşmasını hatırlatarak devam eden Doğruyol, “Ambulanslar taksi gibi kullanılıyor. O öğrenciye teşekkür etmek lazım. Yani ülkenin bir gerçeğini gündeme getirdi. Yani öyle anormal vakalar var ki gerçekten hayret edersiniz” ifadelerini kullandı. Ahmet Doğruyol, 112 Acil’de hasta yönlendiren personel üzerinde de baskı olduğunu dile getirdi.

CÜCEMEN: ACİLLER DOLU

Hastane acillerindeki yoğunluklara dikkat çeken Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkan Yardımcısı 112 Çalışanı Kadir Cücemen, “Hastanede normal bir şekilde kendisi ayaktan gittiği takdirde belki 1-2 saat bekleyecek. Ama ambulansla gelince sedyeyle geliyor, sedyeyle içeriye giriyor ve hiçbir şekilde beklemesi yok. Ve bunu açık açık da söylüyorlar. Bu konuda da hiçbir yaptırım hakkımız yok” ifadelerini kullandı.

“MOBBİNG YAPILIYOR”

“İzmir 112’de sorunlar bitmiyor” başlıklı basın açıklamasını da okuyan Kadir Cücemen, “112 Acil Sağlık Hizmeti veren çalışanlarımızın hizmet verdikleri fiziki istasyonların olumsuz barınma koşulları, hastalığından dolayı 3 beş gün rapor alan personelin raporunun hakem hastaneye gönderilmesiyle personele yapılan psikolojik baskı (mobbing), hiçbir yasal dayanağı olmadan personeliyle birlikte 112 ambulanslarının çalışanlarının yer değiştirmelerinden 112 istasyonlarının hizmet verdiği bölgelerin plansız kurulmasına kadar onlarca problem tüm çabamıza rağmen çözüme kavuşmamakta ve artarak devam etmektedir. Yaz döneminde bazı günlerde 30 civarında 112 istasyonunun kapanmasının sebebi tam bir yönetim sıkıntısıdır. İstasyonların kapanmasının gerekçesinin, personelin izin veya rapor alması olarak gösterilen yaz döneminde, asıl gerekçe personelin yasal olan yıllık iznini kullanması değil, zor durumda olan personellere verilmeyen yasal yıllık izinleri sonucunda, alınan sağlık istirahat raporlarıdır. Bu gün bile genel olarak personelin mesaide olduğu bu aylarda da pek çok istasyon kapatılmaktadır. İhtiyaç olan bölgelere yeni istasyon açılmazken nüfus planlamasından uzak farklı talepler üzerine önceliği olmayan bölgelere yeni istasyonlar açılmaktadır” diye konuştu.

“AYDA 8 NÖBET TUTACAKSINIZ” BASKISI

“Merkezde yoğunluktan yemeğini yiyemeyen, tuvalete bile gidemeyen bölgeye istasyon açılmazken bir ilçeye ya da bir üniversiteye istasyon açmak hangi aklın ürünüdür anlamak mümkün değildir” diye devam eden Cücemen, “Hastalık raporlarından dolayı yaklaşık 40 112 ambulansının tüm personeline “Çalışan sağlığı ve güvenliği komisyonu artan istirahat raporları konusunda toplandı. Personelimizin sık rahatsızlanıp rapor aldığı görülen istasyonlarımızda günaşırı nöbetlerin bunu arttırdığı için bu istasyonlarımızın nöbet listeleri korumaya alınacaktır. Bu istasyonlarımızda bu amaçla ayın başında gönderilen liste dışında nöbet değişimi yapılmayacaktır.” Diye mesaj atılarak, nöbet değişemezsiniz diye ceza verilmesi, şimdilik ertelenmiş olsa da, tüm personele ayda 8 nöbet tutacaksınız diye ısrar edilmesi ve fazla mesaiyi istediğimiz istasyonda tutacaksınız diye diretilmesinden daha açık bir psikolojik baskı yapılabilir mi?” diye sordu.

“VALİLİK İZNİYLE AMBULANSLAR İZMİR’İN DİĞER UÇUNA ÇEKİLİYOR”

Hizmetin aksamasının nedeni olarak “çalışanların huzursuzluğu” olduğunu ifade eden 112 çalışanı, “Baskının yerine, diyalog olsaydı, yazın kapanan 112 istasyonu sayısı 30 değil, belki de 3-5 olurdu. Elbette çalışma düzenini idare sağlayacaktır. Ancak, diyalogdan uzak, baskıcı, ben bilirim, ben yaparım siz uyarsınız mantığıyla yapılan uygulamaların sonucunda kapatılan istasyonların faturasını yine sağlık çalışanları ve vatandaşlarımız çekmektedir. Yönetimin görevi istirahat raporları artan istasyonlarda, rapor alan personelden ziyade rapor almayan personeli cezalandırmak, personele psikolojik baskı yapmak değildir. Neden bu kadar çok rapor alınıyor diye huzursuzluğun kaynağını tespit etmek için araştırmaktır. Çalışan personellerin moral ve motivasyonunu bozmak değildir. Valilik oluru olmadan canınızın istediği şekilde 112 ambulanslarını İzmir’in bir ucundan diğer ucuna günübirlik çekemezsiniz. Yönetim olarak göreviniz ambulansların bölge planlamalarını sağlıklı bir şekilde yapmak, ambulansları acil olmayan vakalarda kullandırmamaktır” dedi.

“VAKALARIN YÜZDE 70’İ ACİL DEĞİL”

112’ye yapılan aramaların birçoğunun da acil vaka olmadığını aktaran Kadir Cücümen, “Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yayılan görüntüde öğrenci yurdundaki bir gencin sevgilisine gitmek için ambulans çağırdığını söylemesi tam olarak bizim anlatmak istediğimiz konudur. 112 Ambulanslarının gittiği vakaların yaklaşık yüzde 70’i acil vakalar değildir. İş yoğunluğunu artırmaktadır. Tüm bu yoğun çalışma temposuna rağmen, 112 Acil Sağlık Hizmetinde görev yapan çalışanlarımıza ödenen ek ödeme (teşvik ödemesi) hastanelerimizde çalışan meslektaşlarının kat be kat altındadır” şeklinde konuştu.