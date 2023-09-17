Biyonik kulak ameliyatı ile işitme yetileri geri kazanılıyor

Yayınlanma: 17.09.2023 - 14:45

Güncelleme: 17.09.2023 - 15:14

Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, bölüm doktorları ve Tıp Fakültesi bölümü öğrencileri, hastane lobisinde bir stant kurarak, vatandaşları işitmenin önemine karşı bilgilendirdi. İşitme testlerinin yapıldığı etkinlikte görünür ve ileri derecede işitme kaybı yaşayan kişilere biyonik kulak (koklear implant) ameliyatı hakkında bilgi verildi.

"BİYONİK KULAK AMELİYATIYLA İŞİTME SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜM SUNULUYOR"

KBB Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, toplumun işitme bilincini artırmak amacıyla stant açtıklarını belirtti. Özdemir, "İşitme bozukluğu olan bireyler için biyonik kulak ameliyatı sayesinde işitme yetilerini tamamen geri kazanabilirler. Yeni doğan bebekler, doğmuş oldukları kliniklerde işitme tarama testine tabi tutulur ve gerekli görülürse bu ameliyat uygulanır. Bu sayede, işitme sorunu yaşayan çocuklar, yaşıtları gibi duyabilir hale gelir ve normal yaşamlarına devam edebilirler" diye konuştu.

KBB Araştırma Görevlisi Dr. Levent Ay ise işitme kaybının çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde farklı zorluklara neden olabileceğine dikkat çekti. Ay, "İşitme kaybı şüphesi olan kişiler, en yakın kulak burun boğaz uzmanına başvurmalıdır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda uygun tedavi yöntemleri belirlenir. Çocuklarda ise işitme kaybı doğumdan sonra tespit edilirse, gerekli tedaviler uygulanır ve biyonik kulak ameliyatı gibi çözümlerle işitme yetileri geri kazandırılır" ifadelerine yer