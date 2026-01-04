Böbrek taşlarını mıknatısla toplayan jel: Ameliyatlara yeni alternatif

Standart tedaviler çoğu zaman tekrarlayan ameliyatlar gerektiriyor, yeni geliştirilen manyetik jel yöntemi süreci hem daha hızlı hem de güvenli hale getiriyor. Böbrek taşları, idrardaki minerallerin kristalleşmesiyle oluşan acı verici bir rahatsızlık.

Günümüzde taşlar genellikle lazer ya da ultrasonla küçük parçalara ayrılıyor, ardından cerrahlar bu parçaları tel sepetlerle tek tek çıkarıyor. Ancak bu yöntem hem dokulara zarar verebiliyor hem de vakaların yüzde 40’ında küçük taş parçaları böbrekte kalıyor, bu da yeni taşların oluşmasına yol açıyor.

STANFORD’DAN MANYETİK ÇÖZÜM

Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nden Joseph Liao ve ekibi, böbrek taşlarını toplamak için manyetik bir jel ve mıknatıslı bir tel geliştirdi. Bu jel, taş parçalarını kaplayarak mıknatısa yapışmalarını sağlıyor. Ekip yöntemi, böbreklerine insan kaynaklı taş parçaları yerleştirilmiş dört domuz üzerinde test etti. Sonuç etkileyiciydi, manyetik tel sayesinde, taş parçaları tek seferde topluca çıkarılabildi.

Bu da hem operasyon süresini kısalttı hem de böbrek dokusuna verilen zararı azalttı. “Bu, taş parçalarını tek tek toplamak yerine bir mıknatısla hepsini birden çekmeye benziyor” diyor Liao.

AMELİYATSIZ GELECEK MÜMKÜN MÜ?

Yeni sistem, taş parçalarını boyut farkı olmaksızın toplayabildiği için böbreğin tamamen temizlenmesi mümkün görünüyor. Bu da hem yeni taş oluşma riskini hem de tekrarlayan ameliyat gereksinimini ortadan kaldırabilir. Kanadalı araştırmacı Veronika Magdanz, çalışmaya dahil olmamakla birlikte yöntemi “çok umut verici” olarak değerlendiriyor: “Ne kadar fazla taş parçası tek seferde toplanırsa tedavi o kadar başarılı olur.”

Domuzlarda hiçbir yan etki görülmedi; jel ne toksik ne de dokulara zarar verici bulundu. Ekip, yöntemi birkaç ek hayvan denemesinin ardından yaklaşık bir yıl içinde insanlarda test etmeyi planlıyor.