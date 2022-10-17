Uzman doktor paylaştı: Ameliyatla boy nasıl uzatılıyor?
İnternette paylaştığı video ile dikkatleri üzerine toplayan doktor, boy uzatma ameliyatının nasıl yapıldığını anlattı.
Boy uzatma ameliyatı yapan Dr. Shahab Mahboubian, TikTok üzerinden ilgi çekici bir video paylaştı.
Dr. Mahboubian, ameliyat esnasında kayda aldığı görüntülerde, hastasının uyluk kemiğine takacağı metal çiviyi gösterdi ve bu çivi sayesinde hastasının yaklaşık 7.62 santimetre uzayacağını iddia etti.
4.3 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Dr. Mahboubian'ın paylaştığı video ile 4.3 milyon görüntülenmeyi ve 368 bin beğeniyi aşarak, büyük ilgi topladı.
Videoya yapılan yorumlarda bir kullanıcı, "Doğuştan uzun olmaya bayılıyorum" derken başka biri de "Buna ihtiyacım var" dedi.
Bazı kullanıcılar ameliyatın güvenliğini ve yan etkilerini sorgulayarak, "Bu ameliyatın hareket kabiliyetini etkilememesinin imkanı yok" ve "Bu ameliyatı yapmadan önce bir düşünün, sinirlerinizi uzatmalarının bir yolu yok. Kollarınız yeni vücut ölçülerinize uymayacak?" ifadelerini kullandı.
BOY UZATMA AMELİYATI NEDİR?
Kozmetik Uzatma olarak da bilinen boy uzatma ameliyatı ilk başta, cücelik gibi anormal derecede kısa boylara neden olan genetik anomalileri olan veya ciddi şekil bozuklukları olan hastalar için ayrılmış bir ameliyat olarak başladı.
Ancak zaman geçtikçe, boyundan memnun olmayan insanlar için bir alternatif prosedür olarak sunulmaya başlandı.
Boy uzatma, bacaktaki kemiklerin uzunluğunu artırabilen bir ameliyattır. Femur (uyluk kemiği) veya tibia (kaval kemiği) üzerinde yapılabilir.
Ameliyat ilk olarak 1950'lerde ABD'de yapılmıştı ve günümüzde yeni teknolojilerden faydalanarak yapılmaya devam ediyor.
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