Bu belirtilere dikkat! Okul başarısını etkiliyor

Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:08

Güncelleme: 11.04.2025 - 11:08

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuğun isteğiyle değil, nörogelişimsel bir durumla ilgilidir. Uzmanlar, DEHB’nin sadece çocukların davranışlarıyla ilgili bir sorun olmadığını, aynı zamanda çocuğun nörolojik gelişimiyle bağlantılı bir durum olduğunu belirtiyor. Dr. Hüseynova, DEHB’li çocukların bazı davranışlarının ebeveynler tarafından yanlış yorumlanabileceğine dikkat çekerek, “Bazı çocuklar teknolojiyle ilgili faaliyetlerde uzun süre odaklanabiliyor. Bu da ailelerin kafasını karıştırabiliyor. Oysa bu durum, dikkat eksikliğinin olmadığı anlamına gelmez. DEHB’li çocuklar, özellikle faydalı ya da sorumluluk gerektiren işlerde dikkatlerini toplamakta zorlanırlar” açıklamasında bulundu.

OKUL BAŞARISINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ GÖZLEMLENEBİLİR

Dr. Hüseynova, DEHB olan çocukların okul başarılarında da belirgin düşüşler gözlemlenebileceğini belirterek, "DEHB olan çocuklar derslerde hayallere dalabilir, anlatılanları bir süre sonra takip edemez ve ödev başında çabuk sıkılabilir. Hiperaktivitesi olan çocuklarda ise yerinde duramama, kıpır kıpır olma ve sürekli hareket etme gibi belirtiler dikkat çeker" dedi.

TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Tedavi edilmeyen DEHB’nin çocukların sosyal, akademik ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Dr. Hüseynova, "Bu çocuklarda özgüven kaybı, ilişkilerde zorlanma, madde bağımlılığına eğilim, kaza riskleri ve yaşam kalitesinde düşüş gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir" diye uyardı.

DEHB TEDAVİSİ NASIL PLANLANIR?

Dr. Hüseynova, DEHB tedavisinin çocuğun yaşına, eşlik eden durumlara ve bireysel ihtiyaçlarına göre belirlendiğini belirterek, "Tedavide ilaç kullanımı, psikoterapi, ebeveyn eğitimi ve bireysel destekler birlikte yürütülmelidir. Özellikle 6 yaş altı çocuklarda psikososyal yaklaşımlar ön planda tutulurken, 6 yaş sonrası dönemde ilaç tedavisi de gündeme gelmektedir" dedi. Ayrıca, bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre ilaç tedavisinin DEHB tedavisinde en etkili yöntem olduğunu da sözlerine ekledi.