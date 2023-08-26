Bu belirtilere sahipseniz dikkat: Tiroid hastası olabilirsiniz!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 07:00

Tiroid, halk arasında adem elması olarak bilinen kıkırdak yapının hemen altında yer alır. Tiroid yaygın olarak bir hastalık olarak bilinse de aslında soluk borusunun önünde, boğazın adem elması olarak bilinen bölgesinin altında yer alan bir organdır. U veya H harfini andıran ve kelebek benzeri bir şekle sahip olan tiroid, vücuttaki birçok işlevi düzenleyen hormonların üretiminden sorumludur.

Kalsitonin hormonunun yanı sıra T3 (triiyodotironin) ve T4 (tiroksin) hormonlarının üretimi, depolanması ve salgılanması ile tiroid yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğündedir ve toplam ağırlığı 15 ila 20 g arasındadır.

Tiroid bezinden salgılanan hormonlar kan dolaşımına karışarak ilgili sistemi veya organı uyarır. Vücut sağlığı için çok önemli olan tiroid bezi fonksiyonlarının düzenli olması, vücuttaki neredeyse tüm metabolik süreçleri etkiler.

Tiroid bezinin hormon üretimi, depolanması ve salınımı gibi fonksiyonları, beynin hipotalamus bölgesinden salgılanan TRH hormonunun beyinde yer alan bir diğer endokrin bez olan hipofiz bezini uyarması ile hipofiz bezi tarafından kontrol edilir.

TIROİD SORUNLARININ BELİRTİLERİ

Aşırı aktif bir tiroid (hipertiroidizm) daha fazla terlemenize, sıcak hissetmenize, kilo vermenize veya kalbinizin daha hızlı atmasına neden olabilir. Az çalışan tiroid (hipotiroidizm) ise tam tersini yapar. Üşüyebilir, kilo alabilir ve kalp atışlarınız yavaşlayabilir.

Sisli Beyin

Hipotiroidizm bu hormonların akışını yavaşlattığında, bir yan etki de "beyin sisi "dir. Odaklanmada, bir şeyleri hatırlamada veya net düşünmede sorun yaşayabilirsiniz.

Depresyon

Depresyon genellikle tiroid sorununun ilk belirtisidir. Anksiyete de bununla ilişkilidir. Hipotiroidiniz olduğunda depresif hissetmek daha yaygındır. Hipertiroidizmde anksiyete yaygındır.

Hamilelik Sorunları

Araştırmalar, tedavi edilmemiş bir tiroid bozukluğunuz varsa, hamilelik sırasında preeklampsi adı verilen bir durum gibi komplikasyonlar yaşama olasılığınızın daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca düşük yapma veya ölü doğum yapma olasılığınız da daha yüksektir. Erken doğum yapabilir veya düşük doğum ağırlıklı bir bebeğe sahip olabilirsiniz.

Adet Sorunları

Adet kanaması ile ilgili sorunlar tiroid rahatsızlığının bir işareti olabilir. Çok hafif, çok ağır veya düzensiz adet dönemlerinin hepsi belirti olabilir. Hiç adet görmediyseniz bu da bir işaret olabilir. Tiroid bozukluğu olan kızlar ilk adetlerini çok erken veya çok geç görebilirler.

Ödem

Tiroidiniz düzgün çalışmadığı için vücudunuz fazladan sıvı tutuyor olabilir. Bunu genellikle göz kapaklarınızda, dudaklarınızda ve dilinizde fark edersiniz.

Bulanık Görme

Bazen bir tiroid rahatsızlığı göz çevresindeki dokularda ekstra sıvı birikmesine neden olur. Bu olduğunda, tiroid göz hastalığı gözlerinizi kontrol eden kasların genişlemesine neden olabilir. Odaklanmada sorun yaşayabilir veya görüşünüz bulanık olabilir. Ayrıca çift görmeniz de olabilir.

Karpal Tünel Sendromu

Elinize giden sinirler bileğinizin yakınındaki yumuşak dokudan oluşan bir tünelden geçer. Bu doku çok fazla sıvı nedeniyle şiştiğinde, buradaki sinirlere baskı yapabilir. Parmaklarınızdaki uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük karpal tünel sendromu olarak adlandırılır.

Tat Sorunları

Tiroidiniz olması gerektiği gibi davranmadığında, tat alma sürecinin bu bölümlerinden birine veya her ikisine birden müdahale edebilir. Bu da yiyeceklerin tadının sizin için farklı olmasına neden olabilir.

Düşük Libido

Tiroidiniz yavaşladığında metabolizmanız da yavaşlar. Metabolizmanız vücudunuzdaki seks hormonlarını salgılayan organları kontrol eder. Bu hormonlar azaldığında, cinsel dürtüleriniz darbe alır.

Saç Dökülmesi

Saç derinize daha fazla dikkat etmeye başladıysanız veya saçınızın genel kalınlığında değişiklikler görüyorsanız, bunun nedeni tiroidiniz olabilir. Genellikle bu sadece uzun süredir yaşadığınız ciddi tiroid bozuklukları için bir sorundur.

Yüksek Kan Basıncı

Az çalışan bir tiroid kan damarlarınızı daha az esnek hale getirerek kalbinizin kanı vücudunuzda hareket ettirmesini zorlaştırabilir. Aşırı aktif bir tiroid kan basıncını artırabilir ve kalbinizin daha hızlı atmasına neden olabilir.

Kabızlık

Kabızlık hipotiroidi belirtisi olabilir. Bağırsak hareketlerinin sık olması da öyle. Tiroid sorununuz varsa akıntılı, gevşek dışkınız da olabilir.