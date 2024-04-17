Bugün 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü: Beyaz kod bildirimi tırmandı
Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin dozu her geçen gün artıyor. “Beyaz kod” verilerini kamuoyuyla paylaşmayan Sağlık Bakanlığı, şiddeti gizlemekle yetiniyor.
Önceki
yıllarda bakanlığın faaliyet
raporunda yer alan şiddet
verileri, 2023 faaliyet raporunda
net olarak belirtilmedi.
2022’de her 1 milyon hekime
müracaatta 23 adet “Beyaz
kod” başvurusu yapıldığı
kaydedilen raporda 2023’te bu
sayının 17’ye düştüğü bilgisi
verildi.
17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Cumhuriyet’e konuşan sağlık emekçileri şiddetin tırmandığının altını çizdi. Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemür, “101 bin civarında beyaz kod başvurusu olduğu belirtilmişti. 2 yıldır paylaşılmasa da biz verilen istatistiklere baktığımızda bu sayının 120 bine çıktığını düşünüyoruz. Bu da tabii kamuoyuna yansıyan kadarı” ifadelerini kullandı.
Yönetenlerin kararlı iradesinin gerekli olduğunu vurgulayan Baytemür, “Sağlık emekçilerine kalkan eli havada tutacak bir anlayış önemli. Şiddeti uygulamayı aklından geçiren kişi cezasının ağır olacağını bilmeli. Son dönemlerdeki şiddet eylemlerinde daha fazla kesici, delici, patlayıcı aletlerin kullanıldığını görüyoruz. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde silah patladı. Ambulansa yönelik saldırı oldu” dedi. Hastanelerdeki yoğunluğa da dikkat çeken Baytemür, “Normal sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşlar, acil servislere başvuruyor. Yılda 150 milyon başvuru var. Bu acil servislerin kaldırabileceği bir yük değil. Buralarda daha çok şiddet görülüyor” diye konuştu.
"KÖKLÜ ADIMLAR GEREK"
Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri
Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya
ise “2017’ye göre 2.2 kat artan
beyaz kod başvurusu var.
Bakanlığın ortaya koyduğu
verilere göre 46 saatte 2 beyaz
kod bildirimi yapılıyor. Sağlık
kuruluşlarında oluşan yoğunluk
nedeniyle sağlık emekçileriyle
yurttaş karşı karşıya geliyor”
dedi. Hastane acil servislerinin
yurttaşların hesaplaşma alanına
dönüştüğünü vurgulayan
Yalçınkaya, “Bakanlığın
renklendirdiği mücadele
yöntemi değil, cesur ve köklü
adımlar gerekiyor” ifadelerini
kullandı
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