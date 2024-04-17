Bugün 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü: Beyaz kod bildirimi tırmandı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2024 - 04:00

Önceki yıllarda bakanlığın faaliyet raporunda yer alan şiddet verileri, 2023 faaliyet raporunda net olarak belirtilmedi. 2022’de her 1 milyon hekime müracaatta 23 adet “Beyaz kod” başvurusu yapıldığı kaydedilen raporda 2023’te bu sayının 17’ye düştüğü bilgisi verildi.



17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Cumhuriyet’e konuşan sağlık emekçileri şiddetin tırmandığının altını çizdi. Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemür, “101 bin civarında beyaz kod başvurusu olduğu belirtilmişti. 2 yıldır paylaşılmasa da biz verilen istatistiklere baktığımızda bu sayının 120 bine çıktığını düşünüyoruz. Bu da tabii kamuoyuna yansıyan kadarı” ifadelerini kullandı.

Yönetenlerin kararlı iradesinin gerekli olduğunu vurgulayan Baytemür, “Sağlık emekçilerine kalkan eli havada tutacak bir anlayış önemli. Şiddeti uygulamayı aklından geçiren kişi cezasının ağır olacağını bilmeli. Son dönemlerdeki şiddet eylemlerinde daha fazla kesici, delici, patlayıcı aletlerin kullanıldığını görüyoruz. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde silah patladı. Ambulansa yönelik saldırı oldu” dedi. Hastanelerdeki yoğunluğa da dikkat çeken Baytemür, “Normal sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşlar, acil servislere başvuruyor. Yılda 150 milyon başvuru var. Bu acil servislerin kaldırabileceği bir yük değil. Buralarda daha çok şiddet görülüyor” diye konuştu.

"KÖKLÜ ADIMLAR GEREK"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya ise “2017’ye göre 2.2 kat artan beyaz kod başvurusu var. Bakanlığın ortaya koyduğu verilere göre 46 saatte 2 beyaz kod bildirimi yapılıyor. Sağlık kuruluşlarında oluşan yoğunluk nedeniyle sağlık emekçileriyle yurttaş karşı karşıya geliyor” dedi. Hastane acil servislerinin yurttaşların hesaplaşma alanına dönüştüğünü vurgulayan Yalçınkaya, “Bakanlığın renklendirdiği mücadele yöntemi değil, cesur ve köklü adımlar gerekiyor” ifadelerini kullandı

