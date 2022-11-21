Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış inanış
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal, burun estetiğine ilişkin 5 yanlış inanışı anlattı.
Burun ameliyatı, kişilerin genel yüz görünümünü geliştirip iyileştirdiği için, yüz plastik cerrahi sonuçlarını beraberinde getirir. Aynı zamanda kişinin burun yapısından kaynaklı deviasyon gibi problemlerin düzeltilmesine ve burun fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasına olanak sağlar.
Burun estetiği ameliyatları her ne kadar en fazla yapılan estetik cerrahi girişimlerinden biri olsada halk arasında, burun estetiği prosedürleriyle ilgili pek çok efsane dolaşıyor.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal, konuya ilişkin şöyle konuştu:
1. BURUN ESTETİĞİ OLDUKÇA BASİT BİR AMELİYAT
Burun estetiği, oldukça yaygın bir prosedürdür. Ve genel inanışın aksine oldukça karmaşık ve zor bir prosedürdür. Bu nedenle başarılı bir burun estetiği sonucu için, doktorunuzun sizin için gerekli zamanı ve kaynakları ayırdığından emin olmalısınız. Burnun anatomik yapısına hakim, estetik anlayışı doğru olan bir cerrah burun kemik ve kıkırdak yapısını, cilt kalınlığını ameliyat öncesi değerlendirecek, güvenli ve etkili bir tedavi planı gerçekleştirecektir.
2. HER KBB YADA PLASTİK CERRAH BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI GERÇEKLEŞTİREBİLİR.
Burun estetiği ameliyatı söz konusu olduğunda, iyi bir cerrahın prosedürü gerçekleştirmesi çok önemlidir. Daha önce de belirtildiği gibi rinoplasti çok karmaşık bir işlemdir ve mümkün olan en iyi sonuçların alınması ve revizyon cerrahisi gerektiren istenmeyen komplikasyonları önlemek için, deneyimli ve kabiliyetli bir cerrah tarafından uygulanmalıdır.
3. BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI GEÇİRMİŞ BURUN, DOĞAL GÖRÜNMEZ.
Rinoplastinin amacı burnun görüntüsünü iyileştirmek ve daha dengeli bir yüz oluşturmaktır. Bu düsturdan uzaklaşmadığınız sürece ortaya çıkacak sonuç, elbette doktorun yeteneğini ve deneyimine bağlı olarak doğal ve doğala en yakın olacaktır. Bu noktada hastaların, burun estetiği ameliyatları yolculuğunda, doktorlarıyla işbirliği yapması, beklentilerini doğru ifade ederek, beklentilerinin gerçeklikleri konusunda açık olmaları çok önemlidir.
4. RİNOPLASTİ AĞRILI BİR AMELİYAT
Hastalarımızın çoğu, burun estetiği ameliyatlarından sonra, bekledikleri kadar acı ve ağrı duyumsamadıklarını fark edince oldukça şaşırırlar. Ameliyat sonrası burunda oluşan hafif şişlik ve morluklar en fazla 10 gün içerisinde inecektir.
5. BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI İÇİN İSTEDİĞİM BURNU SEÇEBİLİRİM
En sevdiği şarkıcının, sinema sanatçısının burnun aynısına sahip olmak isteyen pek çok hasta ile karşılaşıyoruz. Ancak her burun kendi içerisinde eşsizdir. Ve bir kişide çok güzel görünen bir burun, bir başka kişide iyi durmayabilir. Bunun nedeni herkesin yüz özelliklerinin birbirinden farklı olmasıdır. Bu nedenle her hasta için ayrı bir ameliyat planı tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu n
oktada hastaların beklentilerinin ne kadar gerçekçi olup olmadığı konusunda biz doktorlarında elbette emin olması gerekiyor.
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