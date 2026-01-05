Bypass sonrası göğüs ağrısına dikkat: Koroner çalma sendromu uyarısı

Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, kalbe giden kanın kol damarları tarafından çekildiği Koroner çalma sendromuna dikkat çekti. Koroner arter hastalığı günümüzde yaygın olarak görülen bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Tedavide koroner stentlerve bypass ameliyatları öne çıkarken, bazen hastalarda gözden kaçabilen koroner çalma sendromu gibi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, bu durumun özellikle efor sırasında göğüs ağrısına yol açtığını belirtti.

"AMELİYAT SONRASI GÖĞÜS AĞRISI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Süreç hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Türkyılmaz, "Bazı hastalar yürürken ya da diyaliz sırasında göğüs ağrısı yaşayabiliyor. Bu durum özellikle bypass yapılan hastalarda, göğüs boşluğundan alınan arteriyel damarların açıklığıyla ilgili olabiliyor. Damar darlığı olduğunda kalbe giden kan tam tersine, kola yönlenebiliyor ve hastada ağrı oluşuyor" dedi.

DETAYLI DEĞERLENDİRME HAYAT KURTARIYOR

Hastaların şikayetlerinin doğru anlaşılması ve detaylı tetkiklerle değerlendirilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Türkyılmaz, "Hastanın hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen bu durumu başka bir ağrı gibi görmemek gerekiyor. Detaylı anamnez, muayene ve tetkik ile tanıyı koyuyoruz ve tedaviyi en kısa sürede tamamlıyoruz" diye konuştu.

DAMAR SAĞLIĞI TÜM VÜCUDU İLGİLENDİRİYOR

Damar sağlığının yalnızca kalbi değil, tüm vücut damarlarını etkilediğini belirten Prof. Dr. Türkyılmaz, "Bypass olmuş veya stent takılmış hastaların dahi bu tür şikayetleri varsa kliniklerimize başvurmaları çok önemli. Biz hastaların konforlu yaşamlarını sağlamak için detaylı değerlendirmelerini yapıyoruz" şeklinde konuştu.