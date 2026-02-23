Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 14:50:00
Cumhuriyet/Ankara
Çağdaş Hekimler, Ankara Tabip Odası için adaylığını açıkladı: Toplum sağlığı için çaba gösteren 'mutlu hekim olma' mücadelemizi büyütelim

Ankara Tabip Odası yönetimine adaylığını açıklayan Çağdaş Hekimler, "Toplumun sağlığı için çaba gösteren mutlu hekimler olma mücadelemizi büyütelim" çağrısında bulundu.

Çağdaş Hekimler, Ankara Tabip Odası yönetimi seçimleri için adaylığını açıkladı.

Odada yapılan açıklamada konuşan Sabri Dokuzoğuz, "Yılda 12 kez hekime gitmeyle övünen bir sağlık bakanı var. Hekim dövmenin hak olarak görüldüğü bir ülkede dünyanın en iyisi olmaktan bahseden bir Sağlık Bakanlığı var" dedi.

"Gölgesinden para kazanmadığı ağacı kesen düzenin" ülkedeki sorunların ana kaynağını oluşturduğunu söyleyen Dokuzoğuz, "Ülkenin içinde bulunduğu durum da düşünüldüğünde hekimler yine dağınık, umutsuz, yılgın, örgütsüz. Hekimler, sermayenin iştahına kurban edilmek isteniyor. Ülkemizin hali malum. Çok derin siyasi analize gerek yok. Ülkemizin yer aldığı bölgede her an bir silahlı çatışmanın kopacağı tedirginliği ile yaşıyoruz. Böylesi koşullarda tabip odalarının önemliliği her zaman daha fazla...

Kısaca ATO; iktidarların, güç odaklarının ya da siyasi partilerin arka bahçesi değil, hekimlerindir. İzlenmesi gereken hatta dahil kafamız net. Adayız. Toplumun sağlığı için çaba gösteren mutlu hekimler olma mücadelemizi büyütelim" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Hekimler'in Yönetim Kurulu adayları

Özgür Canoler 

Emel Sakınç Çağlar 

Zafer Çelik 

Tansu Ulukavak Çiftçi 

Sabri Dokuzoğuz

Buket Gülhan 

Gülsüm Zuhal Kamış

