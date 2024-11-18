Çapraz bağ ve menisküs yaralanmalarında ayakta durmak sakıncalı mı?

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:36

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:36

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nurtaç Alper Akdemir, menisküs yaralanmalarının nedenleri, tedavi yöntemleri ve korunma yolları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MENİSKÜS NEDİR?

Menisküs, her iki dizde içte ve dışta olmak üzere bulunan C şeklinde bir yapıdır. Diz ekleminde yükün simetrik bir şekilde aktarılmasını sağlayarak kıkırdakları korur ve eklemin kayganlığını artırır. Menisküs yırtıkları, 40-45 yaş sonrası dejenerasyonla veya gençlerde spor yaralanmaları, trafik kazaları gibi travmatik durumlarla oluşabilir.

SPORCULARDA KORUNMA ÖNERİLERİ

Sporcuların diz çevresi kaslarının güçlü olması gerektiğini vurgulayan Akdemir, spor öncesi germe, esneme ve ısınma hareketlerinin önemine dikkat çekti. Profesyonel sporcuların ise kondisyon çalışmalarına düzenli olarak zaman ayırmaları gerektiğini belirtti.

MENİSKÜS TEDAVİ SÜRECİ

Menisküs yırtıklarının tedavisinde yırtığın yeri ve hastanın yaşı gibi faktörler dikkate alınıyor. Kapsüle yakın, kanlanması iyi olan bölgelerde yırtıkların iyileşme şansı daha yüksek. Tedavi cerrahi ya da konservatif yöntemlerle yapılabilir. Cerrahi tedavilerde kapalı teknik olan diz artroskopisi tercih ediliyor. Yırtık onarılamazsa kısmi menisektomi uygulanabiliyor.

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin 4-6 hafta olduğunu ifade eden Akdemir, profesyonel sporcuların menisküs onarımı sonrası spora dönüş süresinin 6-12 ayı bulabileceğini belirtti. Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin önemine vurgu yaptı.

FUTBOLCULAR VE MENİSKÜS YARALANMALARI

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin sakatlığı hakkında konuşan Akdemir, futbolcularda dizin dönme travmaları sonucu menisküs yırtıklarının görülebileceğini söyledi. Bu durumlarda ön çapraz bağ yaralanmalarının da eşlik edebileceğini belirten Akdemir, tedavi edilmediği takdirde dizde kıkırdak aşınması ve kireçlenme riskinin arttığını ifade etti.

Menisküs sağlığını korumak için doğru spor alışkanlıkları edinmek ve erken tanıyla tedaviye başlamak büyük önem taşıyor.