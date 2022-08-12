CDC açıkladı: Sosyal mesafe devri sona erdi

12 Ağustos 2022 Cuma, 12:19

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) artık Covid-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için diğer insanlardan iki metre uzak durulmasını önermediğini açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre CDC, son yayınladığı kılavuzundaki yeni tavsiyelerin, katı karantinalar ve sosyal mesafe gibi kurallardan, Covid-19 virüsünden kaynaklanan ciddi hastalıkları önlemeye yardımcı olan yöntemlere doğru kaydığını söyledi.

CDC’nin kıdemli bilim insanı Greta Massetti konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendimizi ve sevdiklerimizi Covid-19’ûn neden olduğu ciddi hastalıklarından korumak için aşılama, destekleyici aşılar ve ilaç tedavileri gibi daha fazla araçla, bugün bir ulus olarak daha güçlü bir yerdeyiz" diye konuştu.

Masseti, sözlerine şötle devam etti:

"Ayrıca, yüksek kaliteli maskelere, testlere havalandırmayı iyileştirmek gibi insanları virüse maruz kalmaktan nasıl koruyacağımız konusunda daha iyi bir anlayışa sahibiz. Bu kılavuz, pandeminin bitmediğini kabul ediyor, aynı zamanda bir noktaya ilerlememize yardımcı oluyor: Covid-19 artık günlük yaşamımızı ciddi bir şekilde etkilemiyor."

CDC'nin yayımladığı son Covid-19 rehberinde sosyal mesafe tavsiyesi kaldırıldı.CDC'nin yayımladığı son Covid-19 rehberinde sosyal mesafe tavsiyesi kaldırıldı.

CDC’NİN GÜNCELLENEN SON KILAVUZUNDA NELER VAR?

CDC’nin geçen çarşamba yayınlanan son kılavuzunda, aşı olmanın önemi dikkat çekilerek, “Covid-19'a karşı aşı olun ve virüsün sürekli değişen mutasyonları ile mücadele etmek için destekleyici aşılarla güncel kalın” denildi.

Diğer taraftan CDC, bir zamanlar kurumun Covid-19 kılavuzunda temel bir unsur olan sosyal mesafe dönemini bitirdi, ancak fiziksel mesafeyi koruma ihtiyacını değerlendirirken yerel Covid-19 vaka sayısı ve havalandırma koşulları gibi, belirli bir ortamdaki risk faktörlerine göre hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bununla birlikte kılavuz aşılı kişiler için, “CDC artık Covid-19’a maruz kalan kişiler için bir karantina dönemi önermiyor. Ancak, bu kişiler kendilerini en az beş gün sağlıklı olan diğerlerinden izole etmeye devam etmelidir. Karantinadan çıktıktan sonra, Covid-19’dan çıkan iyileşen kişiler ,en az 11. güne kadar yüksek riskli kişilerin yanında olmaktan kaçınmalı ve 10. güne kadar başkalarının yanında maske takmalıdır” tavsiyesinde bulundu.