"Cenaze torbası yok diye..."

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 14:23

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 14:37

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem 4 gün boyunca deprem bölgesinden edindiği izlenimleri paylaştı ve önemli uyarılarda bulundu. Cumhuriyet TV'ye konuk olan Erdem, "Vatandaşta sahipsiz kalma hissi var, 'Devlet nerede?' diye soruyorlar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Hatay'da yaşanan yıkıma ilişkin konuşan Erdem, "Hatay'ın binalarının yüzde 35 civarı enkaz halde, yüzde 45'i ayakta ama içine girilmesi mümkün değil, koca şehirde kullanılacak bina oranı yüzde 15'i geçmez. Eski Maraş dediğimiz ovadaki Maraş neredeyse yok" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın sahipsiz hissettiğini, bunun yarattığı bir öfkenin olduğunu söyleyen Erdem izlenimlerini "Birinci gün bölge yalnızdı. İkinci gün tırlar gelmeye başladı. Milletimiz çok büyük bir millet. Üçüncü gün iş makineleri binaların önüne gidiyor ama o makineleri getirenler 'Nereye gidip bu makineleri kullanacağız bilmiyoruz' diyor. Depremin 4. gününde gerçek anlamda kurtarma çalışmaları başlatıldı. İnsanlar yıkık binaların önünde ağlıyorlar. Cenaze torbası yok cenazeler battaniyelere, perdelere sarılı. Büyük bir organizasyonsuzluk var. Bunları vatandaş anlatıyor, devlet nerede?' diye soruyor" ifadeleriyle anlattı.

Binalardaki hasarın sebebinin anlaşılması, sorumluların yargılanması için enkazdan örnekler alınması gerektiğini söyleyen Erdem, "Yıkım olan il ve ilçelerdeki Başsavcılıkların yıkılan binalardan örnekler alması, bu örneklerin saklanması gerekiyor. Eğer bu örnekler alınmaz, binaları temizleme yoluna gidilirse delillendirilemediği için müteahhitler paçayı yırtar" diye uyardı.