Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 31 gözaltı kararı
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısının artacağı, bu kapsamda geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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