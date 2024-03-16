Cepten ödemeler arttı: İktidar sağlığı sırtından attı, SGK’nin kişi başına ilaç harcaması yıllar içinde azaldı

Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2024 - 04:00

SGK’nin faaliyet raporlarında yer alan veriler, SGK tarafından yapılan kişi başına yıllık sağlık harcamasının 2010’dan bu yana gerilediğini ortaya koydu. Verilere göre 2010’da 294 dolar olan kişi başına ödenen yıllık sağlık harcaması, 2023’te 271 dolar olarak gerçekleşti. En büyük azalış ise ilaç harcamalarında yaşandı. 2010’da 123 dolar olan SGK’nin ödediği kişi başı ilaç harcaması, 2023’te 87 dolara indi. Reçete başına ödeme ise 33 dolardan 17 dolara geriledi.

Söz konusu veriler, sağlık hizmetleri için yurttaşların cebinden çıkan ödemelerin arttığını ortaya koydu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emlekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “SGK’nin ödemeleri azaldıkça, halkın ödediği ücret artar. Halk yaşamını sürdürmek için harcayacağı ücreti sağlığa harcıyor. Beslenmeden barınmaya bütçeden kısıtlayınca da daha fazla hastalanıyor. Kısır döngü oluşmuş durumda” dedi. Devletin yurttaşları kısır döngüden çıkarması gerektiğinin altını çizen Yalçınkaya, “Bakanlık inşaat ve rant derdinde. Artan bir hastaneye yığılma var. Bunun nedeni hastane olmaması değil. Yaşama bütçenin ayrılmaması” ifadelerini kullandı.

"KALİTE DÜŞÜYOR"

Yalçınkaya, “Sağlık alanı tasarruf edilecek bir alan değil” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “SGK, tasarruf edecekse makam araçlarından, kendisinden farklı şekillerde rant devşiren müteahhitlerden tasarruf etsin” dedi. 2010-2023 yılları arasında SGK’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlandığına dikkat çeken Yalçınkaya, “Niye bağlandı, o bağlanma sürecinde SGK’nin duran varlıklarına ne oldu diye sormak gerek. SGK mülk zenginiydi. Bu mülklere ne oldu ki SGK gelir-gider dengesini gözetme kapsamında niye yurttaşın sağlık harcamalarında kısıtlamaya gidiyor.”

Kamu hastanelerinde çalışan sağlık emekçilerinin tıbbi malzemelerden şikâyetçi olduğunu belirten Yalçınkaya, “Sondadan, enjektöre kadar malzemelerin kalitesinin düşmesi sağlık hizmetinin kalitesini de etkiliyor. SGK sadece yurttaşı cepten yapacağı ödemeyle zarara uğratmıyor. Yurttaşın alacağı hizmetin kalitesini de düşürüyor. Kamu hastaneleri SGK’den gelen parayla bu malzemeleri alıyor” değerlendirmesinde bulundu.