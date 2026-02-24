Cerrahi Ankara'da konuşulacak

Amerikan Cerrahlar Koleji (ACS - American College of Surgeons) Türkiye Toplantısı, 9-10 Mart 2026 tarihlerinde, Kızılcahamam Patalya Termal Otel’de, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

CERRAHİNİN GELECEĞİ ANKARA’DA ŞEKİLLENECEK

Teması “Cerrahide Güncel Gelişmeler” olarak belirlenen 2026 ACS-Türkiye Toplantısı, cerrahinin farklı disiplinlerinden uzmanları bir araya getirecek. Toplantı, bilgi ve deneyim paylaşımına önemli katkılar sağlarken, Amerikan Cerrahlar Koleji’nin bölgedeki bilimsel etkileşimini de güçlendirecek.

PROF. DR. HABERAL: “DOSTLUKLARIN PEKİŞECEĞİ BİR BİLİM ŞÖLENİ”

Toplantının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Haberal, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Bu kongre bizim için çok özel bir anlam taşımaktadır. Çünkü aynı zamanda Türkiye’de organ naklinin 50. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. ACS İcra Direktörü ve CEO’su Sayın Prof. Dr. Patricia L. Turner’ın toplantımıza katılacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.

Bunun yanı sıra İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Umman, Kuveyt, Yunanistan, Rusya Federasyonu, Özbekistan ve İtalya’dan değerli konuşmacıların da katılımıyla, dünyanın en önemli cerrahlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik seçkin bir topluluk bu önemli buluşmada bir araya gelecektir. Bilimsel paylaşımın yanı sıra dostlukların pekişeceği bu özel toplantıyı Başkent Üniversitesi olarak düzenlemekten büyük onur duymaktayız.”

Uluslararası bilim otoriteleri ise Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın dünya tıbbındaki yerini şu ifadelerle özetledi:

“Türkiye’de organ nakli ve bağışıyla ilgili her şey, vizyoner Prof. Dr. Mehmet Haberal’a borçludur. Haberal, bir cerrahın ötesinde, Türkiye’de organ naklinin sistem kurucusudur. Ulusal başarıyı uluslararası saygınlığa dönüştüren bir bilim insanı olmanın da ötesinde, o, insanlığın kalbindeki bir iyilik meleğidir”