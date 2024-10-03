CHP milletvekili Fikret Şahin, 'şehir hastanelerinin yol açtığı kamu zararına' işaret etti

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

27. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, bütçede kara delik açan şehir hastanelerini Sayıştay raporları üzerinden eleştirdi. Son beş yıldır raporların ortak tespitinin, şehir hastanelerinin muhasebe işlemlerinin mevzuata uygun olmaması ve şehir hastaneleri üzerinden kamunun zarar etmesi olduğunu kaydeden Şahin, “Raporlarda kamu zararı yok ifadeleri kullanılsa da Sayıştay raporları yetkilileri doğrulamıyor. Çünkü raporlarda ‘Kamu zararı nedeniyle bakanlık bünyesinde mahsuplaşma komisyonlarının oluşturulduğu’ tespiti var” dedi.

Şahin, “Devasa kamu zararı içeren şehir hastaneleri esasen şirket hastaneleri olup kamudan özel şirketlere para aktarmanın bir paravanıdır ve Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli soygun sistemidir. Bu nedenle şehir hastaneleri kamu-özel işbirliği projeleri değil, AKP-yandaş işbirliği projeleridir” ifadelerini kullandı.

‘YENİ KAPİTÜLASYONLAR’

Şehir hastanelerinin AKP’nin dayattığı küresel sömürü sistemi olduğunu belirten Şahin, “Adeta günümüzün kapitülasyonları niteliğindedir. Üstelik Türkiye’nin de egemenlik haklarını ihlal etmektedir” dedi. Şahin, “İngiltere hükümetinin resmi internet sitesinde Eylül 2014 yılından itibaren yayımlanan belgede ‘Türkiye’ye yapılacak şehir hastaneleriyle İngiliz şirketlerine kayda değer fayda sağlayacağız’ ifadeleri yer almaktadır. İngiltere’ye Türkiye’nin sağlık sistemi teslim edilmiş durumdadır” ifadelerini kullandı.