CHP'li Burhanettin Bulut: 'Yurttaş ilaç alamıyor, eczacı geçinemiyor'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye’de yaşanan ilaç krizinin, serbest kur ile ilaçtaki Avro kuru arasındaki farkın artmasından ve iktidardan gelen “Eczacılar vatandaşlardan ilaç fiyat farkı almayacak” açıklamalarından kaynaklandığını söyledi.

‘GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR’

Yurttaşlar reçetelerindeki tüm ilaçları bir eczanede bulamazken iki eczaneden birinin de kapanma noktasına geldiğini söyleyen Bulut, “İktidarsa bu iki soruna karşı sadece ilaca zam yaparak günü kurtarmaya çalışıyor” dedi.

Eczacılar ve yurttaşların bu çıkmaz arasında krizi çözmeye çalıştığnı söyleyen Bulut, şunları kaydetti:

“Kira, personel, vergi, elektrik gibi sabit giderleri sürekli artan, geliri düşen eczaneler ekonomik olarak zor günler geçiriyor. İki eczaneden biri kapanma noktasına geldi. Türkiye Eczacılar Birliği, eylemlilik kararı aldı. Aslında bugün gelinen noktada hangi siyasi görüşten olursa olsun eczacılar bu oyunu, yapılan kumpası görmüşlerdir. Tarihsel dersler almayanlara duyurulur. Bir yanda yurttaş ihtiyacı olan tüm ilaçlarını bir eczanede bulamıyor, diğer yanda eczacılar eczanelerimiz batıyor diye feryat ediyor. İktidarsa bu iki soruna karşı sadece ilaca zam yaparak günü kurtarmaya çalışıyor.”