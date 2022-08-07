Çok sayıda eczane kapısına kilit vururken, eczacılık fakülteleri de alarm veriyor!

07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Eczacılar, Türkiye genelinde ilaç fiyat kararnamesinde yapılan düzenlemeyi yetersiz buldukları ve ekonomik sorunlar yaşadıkları gerekçesiyle iş bırakacaklarını açıklarken, eczacılık fakültelerinin faaliyet raporları eczacılık eğitiminde de sorunlar olduğunu ortaya çıkardı.

ÖĞRETİM ELAMANI YOK

Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın adını taşıyan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin faaliyet raporunda; “Fakültenin bazı ana bilim dallarında öğretim elemanına sahip olmadığı ve bilimsel toplantı düzenleme konusunda yetersiz kaldığı” belirtildi. Raporun değerlendirme bölümünde ise “Fakültemize kayıt yaptırtan öğrenci sayısının her geçen yıla oranla artması, başta fiziki altyapı olmak üzere birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır” tespitine yer verildi.

Benzer tespitlerin yer aldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin faaliyet raporunda yer alan “Ülkemizde eczacılık fakülteleri arasında az sayıda bulunan ilaç AR-GE merkezinin kurulması, fakültemizin tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden birisidir. Ancak fakültedeki fiziki kapasite yetersizliği, fakülte sayılarının hızlı ve kontrolsüz biçimde artıyor olması da bu güç ve fırsatı zayıflatmaktadır” ifadeler dikkat çekti.

BARINMA SORUNU

Raporda öğrencilerin barınma sorunu “Fakülte öğrencilerinin kampus içerisinde yurt/barınma ve sosyal tesis ihtiyaçlarına cevap veren birimlerin olmaması” sözleriyle anlatılırken, teknik altyapı eksikliğinden de “Öğrenci kullanımına uygun, sürekli açık bilgisayar laboratuvarları bulunmuyor” şeklinde söz edildi.

‘LABORATUVAR KURULAMADI’

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin raporunda da “fakültenin kendisine ait bir binasının bile olmadığına” dikkat çekildi. “Lisansüstü eğitim programlarının da yeterli düzeyde faaliyete geçmediğine işaret edilen raporda, özetle şu tespitlere yer verildi:

“Alanında uzman akademik personelin sayısının artırılması gerekmektedir. Eczacılık fakültesinin her geçen yıl öğrenci sayısının arttığı göz önüne alınarak, kendisine ait bir binasının olması gerekmektedir. Fakültemize ait bir binanın olmaması nedeniyle öğretim üyeleri ihtiyaç duydukları araştırma laboratuvarlarını kuramamaktadır. Bu durum öğretim üyelerinin bilimsel çalışma yapma motivasyonlarının düşmesine neden olmaktadır.”