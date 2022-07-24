CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'den 'sağlık krizi' raporu

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

İstifa eden hekimlere, “Giderlerse gitsinler” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı en başarılı oldukları alanlardan birinin “sağlık” olduğunu savunurken Türkiye’deki pek çok hastanede hizmet aksıyor, tıbbi cihazlar “çürümeye” terk ediliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelindeki hastaneleri inceleyerek doktor yetersizliği ve bundan kaynaklı kapanan bölümleri rapor haline getirdi. İlgezdi’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğu “sağlık krizi” raporunda şu tespitler yer aldı:

Bursa’da geçici çözümler: Türkiye’nin en büyük dördüncü ili Bursa’daki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin çocuk onkoloji kliniğinde öğretim görevlilerinden biri uzun süredir raporlu. Diğeri de istifa edip vakıf üniversitesine geçti. Geçici çözümlerle yönetilen klinik hastaları mağdur ediyor. Aynı fakültede çocuk nöroloji bölümünde öğretim üyesi emekli olunca uzman hekim sorunu baş gösterdi. Bölüm, geçici çözümle açık tutuluyor. Çekirge Devlet Hastanesi’nde romatoloji servisi kapalı. Şehir Hastanesi ve Çekirge’deki hastanede gastroenteroloji uzmanı yok. Uzmansız bölümler hizmet veremiyor.

Burdur’dan Isparta’ya sevk: Burdur Devlet Hastanesi’nde anjiyo ünitesi olmadığı için kalp krizi geçirenlere dilaltı hapı verilip Isparta’ya sevk ediyor. Hastalar, Isparta’ya ulaşamadan yolda yaşamını yitirebiliyor.

Çanakkale’nin doktorsuz bölümleri: Çanakkale Devlet Hastanesi’nde çocuk kardiyoloji bölümü yok. Çan ilçesinde kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, KBB, enfeksiyon hastalıkları, beyin cerrahisi, radyoloji bölümleri doktorsuz. Gelibolu Devlet Hastanesi’nde kadın hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları bölümlerinde durum aynı. Biga Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji ve göğüs hastalıkları doktorları yok. Yenice Devlet Hastanesi’nde kadın doğum, çocuk hastalıkları, genel cerrahi bölümleri de doktorsuz. Ezine Devlet Hastanesi’nde de KBB doktoru olmadığı için bölüm hizmet dışı..

Hakkâri’de yoğun bakım yok: Hakkâri’de gastroenteroloji hekimi ve kalp-damar cerrahı olmadığı gibi çocuk yoğun bakım ünitesi de yok. Çocuklar dört saat uzaklıktaki Van’a götürülüyor. Çatışma bölgesi olmasına karşın plastik cerrahi uzmanı da yok. Yanık ünitesinde bugüne dek hiçbir hasta tedavi edilmedi.

Kars’ta cihazlar çürüyor: Kars’ta birçok bölüm doktor olmadığı için kapalı. Onkoloji bölümüne kurulduğundan beri hiç hekim gelmedi. Yedi yıl önce milyon dolara alınan cihazlar çürümeye terk edildi. Nöroloji, psikiyatri, cildiye, göğüs cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, nükleer tıp, fizik tedavi ve rehabilitasyon, çocuk cerrahisi, romatoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, hematoloji, geriatri ve çocuk acil gibi bölümlerde öğretim görevlisi olmadığı için hizmet verilmiyor.

İSTANBUL'DAN GİDEN GİDENE

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde endokrin doktorları gidince, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde de romatoloji doktoru ayrılınca bu bölümler kapandı. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde tüm ortodonti uzmanları istifa etti, bölüm hizmet vermiyor.