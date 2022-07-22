Temiz olduğunu kanıtlamak için nehirden su içti: Hastanelik oldu

22 Temmuz 2022 Cuma, 13:29

Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Mann, kutsal olduğu kabul edilen Kali Bein Nehri’nin temizliğinin 22. yıldönümünü kutlamak için, Sultanpur Lodhi şehrini ziyaret etti.

Indy100'ün haberine göre, Pencap Başbakanı Mann, yıldönümü kapsamında düzenlenen törende, suyun halen içilecek kadar temiz olduğunu kanıtlamak için nehirden bir bardak su içti.

Olaydan iki gün sonra Başbakan Mann, mide ağrısı çekmeye başladı. Pencap vilayetinin başkenti Chandigarh'daki ofisinde rahatsızlanan Mann, daha sonra helikopterle ülkenin başkenti Yeni Delhi'deki bir hastaneye taşındı. Mann'a yapılan testler, enfeksiyon kaptığını gösterdi.

Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.