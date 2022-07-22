Temiz olduğunu kanıtlamak için nehirden su içti: Hastanelik oldu
Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal kabul edilen nehirden su içti. Mann suyu içtikten iki gün sonra hastaneye kaldırıldı.
Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Mann, kutsal olduğu kabul edilen Kali Bein Nehri’nin temizliğinin 22. yıldönümünü kutlamak için, Sultanpur Lodhi şehrini ziyaret etti.
Indy100'ün haberine göre, Pencap Başbakanı Mann, yıldönümü kapsamında düzenlenen törende, suyun halen içilecek kadar temiz olduğunu kanıtlamak için nehirden bir bardak su içti.
Olaydan iki gün sonra Başbakan Mann, mide ağrısı çekmeye başladı. Pencap vilayetinin başkenti Chandigarh'daki ofisinde rahatsızlanan Mann, daha sonra helikopterle ülkenin başkenti Yeni Delhi'deki bir hastaneye taşındı. Mann'a yapılan testler, enfeksiyon kaptığını gösterdi.
Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- Ankapark referanduma gidiyor
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı