CHP'li Gezmiş sağlıktaki krize dikkat çekti: 'Önlem alınmazsa eczaneler kapanabilir'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:33

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:33

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş eczacıların ve eczanelerin sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. Geçen yılın, 30 bini aşkın eczane ve milyonlarca hasta için son derece zorlu geçtiğini söyleyen Gezmiş, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlaç Temin Protokolü 1 Ekim 2024’te sona ermesine rağmen henüz güncellenmemiştir. Güncel Euro kuru 38 TL seviyesindeyken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan kur 21,67 TL olarak belirlenmiş ve bu güncel Euro kurunun oldukça altında kalmaktadır. Son yıllarda ilaç firmaları, iktidarın düşük kura dayalı yanlış politikaları yüzünden ülkemizden çekilmeye başladı. İlaç fiyatlandırmasında uygulanan kur farkı güncellenmemiş, İlaç Fiyat Kararnamesi uzun süredir revize edilmemiştir" diye konuştu.

'İLACA ERİŞİMDE ZORLUK YAŞANABİLİR'

Özellikle küçük ve bağımsız eczanelerin, artan maliyetler karşısında sürdürülebilirliğini kaybettiğine dikkat çeken Gezmiş, önlem alınmadığı takdirde eczanelerin kapanabileceğini ve halkın ilaca erişiminde ciddi zorluklar yaşanabileceğini vurguladı. Gezmiş, "Eczacılar sadece ilaç tedarik eden değil, aynı zamanda halk sağlığını koruyan ve hastalara rehberlik eden sağlık profesyonelleridir. Ancak, ekonomik çıkmaz nedeniyle mesleklerini sürdüremez hale gelmişlerdir.

Yetkilileri, eczacılarımızın ve hastalarımızın sesine kulak vermeye davet ediyoruz! İlaçta kur farkının güncellenmesi, İlaç Fiyat Kararnamesi’nin revize edilmesi ve SGK İlaç Temin Protokolü’nün ivedilikle yenilenmesi hayati önem taşımaktadır. Aksi takdirde, halk sağlığı ciddi bir tehdit altına girecek ve ilaç erişimi büyük bir sorun haline gelecektir. Bizler, eczacılarımızın ve vatandaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz! Yetkilileri bir an önce bu sorunlara kalıcı çözümler üretmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.