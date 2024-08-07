CHP'li Kayıhan Pala: 'Bakanlık 2023 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nı hala yayımlamadı'

Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:50

Güncelleme: 07.08.2024 - 12:50

CHP Bursa Milletvkeili Dr. Kayıhan Pala, kızamık hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na üçüncü kez verdiği soru önergesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı’na ilki 15 Haziran 2023 ve ikincisi 9 Mayıs 2024 tarihinde olmak üzere iki kez kızamık ile ilgili soru önergesi verdiğini, ilk önergeye yetersiz yanıt verildiğini, ikincisine ise yanıt verilemediğini, bu nedenle üçüncü önergeyi verdiğini belirten Pala, "Kızamık en sık çocuklarda görülen, ciddi hastalıklara, komplikasyonlara ve hatta ölüme neden olabilen; enfekte bir kişi nefes aldığında, öksürdüğünde veya hapşırdığında kolayca yayılan oldukça bulaşıcı bir hastalık. Güvenli ve vücudun virüsle savaşmasına yardımcı olan aşı ise kızamık hastalığına yakalanmayı veya diğer insanlara yayılmasını önlemenin en iyi yolu" dedi.

"2024 YILINDA DA KIZAMIK SALGINI OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

Pala, "Dünya Sağlık Örgütü veri tabanına göre, ülkemizdeki kızamık olgu sayısı 2021 yılında 51 iken 2022’de 127’ye yükseldi. 2023 yılında ise salgın yaparak 5004 kişiye kızamık tanısı kondu. 2024 yılının ilk beş ayında tanı konulan kişi sayısı ise 1.104. Bu durumda, 2024 yılında da ülkemizde bir kızamık salgını olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Kızamık olgu sayılarıyla ilgili verileri Dünya Sağlık Örgütü veri tabanından aldığını kaydeden Pala, 2024 yılının ilk yedi ayı bitmiş olmasına karşın Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2023’ün halen yayımlanamadığını, bu nedenle 2023 yılına ilişkin kızamık olgu sayıları ile bağışıklama oranları hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış bir verinin söz konusu olmadığını ifade etti. Hastalıklardan korumak ve salgının yayılmasını önlemek için hastalıklara ilişkin istatistiklerin zaman geçirilmeden bilinmesi gerektiğini belirten Pala, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan sağlık istatistikleri yıllıklarındaki gecikmenin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Pala, ülkedeki kızamık hastalığı ile bağışıklama durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na şu soruları yöneltti:

“-Sağlık istatistikleri Yıllığı 2023 ne zaman yayınlanabilecektir? 2024 yılında yayınlanabilmesi mümkün olabilecek midir?

- Dünya Sağlık Örgütü veritabanına göre, 2022’de 127 olarak bildirilen kızamık olgu sayısı aynı yıl için Sağlık istatistikleri Yıllığı 2022’de 103 olarak yayınlanmıştır; bu farklılığın nedeni nedir?

- Ülkemizde 2023 yılında ve 2024 yılının ilk altı ayında kayıtlara geçen kızamık olgu sayısı nedir?- 2023 yılında tanı konulan kızamık olgularının; a.Yaş, b.Cinsiyet, c.Aşılı olma durumu, d.İl, e.Sosyal sınıf dağılımı nedir?

- Dünya Sağlık Örgütü veri tabanına göre, 2024 yılında tanı konulan 1.104 olgunun büyük çoğunluğu aşısızdır; kızamık salgınında 2023 yılında ve 2024 yılının ilk yarısında tanı konulan kızamık olgularının ne kadarı aşısızdır? Bu kişilere neden aşı yapılamamıştır?

- Sağlık istatistikleri Yıllığı 2022’ye göre, 2019 yılında yüzde 97 olan kızamık aşılama hızı 2022’de yurt çapında yüzde 95,2’ye gerilemiştir. Orta Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu’da ise yüzde 93’ün altındadır. Kızamık bağışıklamasında azalmanın nedenleri nelerdir?

- 2023 yılında kızamık aşılama hızının yaşa, cinsiyete, illere, sosyal sınıflara ve sığınmacı gruplara göre dağılımı nedir?”