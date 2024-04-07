Iğdır Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı: Maske zorunluluğu getirildi!
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun testlerinde kızamık görülmesi üzerine hastane bahçesine mücadele ve kontrol için triaj üniteleri kuruldu.
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil bölümüne gelen hastalar triaj ünitesinde kontrol ediliyor.
Kızamık belirtisi olmayan hastalar kırmızı, yeşil ve sarı alanlara; belirti gösterenlerse hastane içindeki izolasyon odalarına yönlendiriliyor. Hastaneye giden kişilere maske takma zorunluluğu da getirildi.
Yetkililer kızamık vakalarının Iğdır Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde toplanan yabancı uyruklu kişilerden bulaşıldığını düşünüyor.
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