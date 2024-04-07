Iğdır Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı: Maske zorunluluğu getirildi!

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun testlerinde kızamık görülmesi üzerine hastane bahçesine mücadele ve kontrol için triaj üniteleri kuruldu.

İHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 10:13
Iğdır Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı: Maske zorunluluğu getirildi!
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Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil bölümüne gelen hastalar triaj ünitesinde kontrol ediliyor.

Kızamık belirtisi olmayan hastalar kırmızı, yeşil ve sarı alanlara; belirti gösterenlerse hastane içindeki izolasyon odalarına yönlendiriliyor. Hastaneye giden kişilere maske takma zorunluluğu da getirildi.

Yetkililer kızamık vakalarının Iğdır Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde toplanan yabancı uyruklu kişilerden bulaşıldığını düşünüyor.


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