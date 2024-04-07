Iğdır Devlet Hastanesi'nde kızamık alarmı: Maske zorunluluğu getirildi!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 10:13

Güncelleme: 07.04.2024 - 10:13

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil bölümüne gelen hastalar triaj ünitesinde kontrol ediliyor.

Kızamık belirtisi olmayan hastalar kırmızı, yeşil ve sarı alanlara; belirti gösterenlerse hastane içindeki izolasyon odalarına yönlendiriliyor. Hastaneye giden kişilere maske takma zorunluluğu da getirildi.

Yetkililer kızamık vakalarının Iğdır Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde toplanan yabancı uyruklu kişilerden bulaşıldığını düşünüyor.