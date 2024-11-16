CHP’li Kılıç, İzmir’deki bazı hastanelerde üç hastaya HIV bulaştığı iddiasını aktardı

Yayınlanma: 16.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 07:17

İzmir’de 13 yaşında bir çocuğun AIDS nedeniyle yaşamını yitirmesi hastalığı yeniden gündeme getirdi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir’deki bazı hastanelere Kızılay tarafından verilen kanlar nedeniyle üç hastaya HIV virüsünün bulaştığına dair bilgilere ulaştıklarını” belirtirken konuyla ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi.

“Çocuğun cinsel istismara uğramış olabileceği iddia edildi. Ancak Sağlık Bakanlığı, yapılan incelemelerde cinsel istismar bulgularına rastlanmadığını açıkladı. Peki, bu çocuğa HIV virüsü nasıl bulaştı?” diyen Kılıç, “Üç yıl önce ameliyat geçirdiği söylenen yavrumuza kan nakli yapılmış mıdır? Kızılay’ın hastanelere verdiği kanlar böyle bir duruma sebebiyet vermiş olabilir mi? Kurumlarda bu konuların üstü kapatılıyor mu” sorularını yöneltti.

İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi gören 100’ün üzerinde HIV pozitif çocuk bulunduğunu ve bu çocuklardan yaklaşık 20’sinin HIV virüsünü cinsel istismar yoluyla aldığının ortaya çıktığını da belirten Kılıç, Türkiye genelinde HIV teşhisi konmuş 250’ye yakın çocuk bulunduğunu, Kılıç, bu durumun ciddi bir toplumsal sağlık tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Babası HIV pozitif olan çocuğun 2021 yılında geçirdiği bademcik ameliyatı öncesinde yapılan rutin HIV testinin de negatif sonuçlandığı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı çocuğun psikiyatri görüşmesinde istismar bulgusuna rastlanmadığını açıklamıştı.

‘KUŞKULAR ORTADAN KALDIRILMALI’

İzmir Tabip Odası açıklamasında “Söz konusu hastada enfeksiyonun hangi yolla bulaştığı konusunda henüz kanıta dayalı bir bilgi bulunmamaktadır. Bu noktada, her türlü iddianın araştırılması, her türlü kuşkunun ortadan kaldırılması şarttır” ifadeleri kullanıldı.

FARKINDALIK ÇAĞRISI

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman Dr. Yüce Ayhan ise HIV’in sadece cinsel yolla bulaşmadığına, aynı zamanda kan yoluyla da geçebileceğine dikkat çekerek toplumda bu konuda farkındalık yaratılması gerektiğini belirtti. Dr. Ayhan, manikür, pedikür ve tıbbi uygulamalarda kullanılan araçların sterilizasyonunun önemini de vurguladı.