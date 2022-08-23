CHP'li Orhan Sümer: ‘Doktorlar gidiyor bölümler kapanıyor’

TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “1550 yataklı Adana Şehir Hastanesi’nde çocuk metabolizma doktoru uzun zamandır yok. Sorunlar çözülmezse yakın tarihte bu bölümlerde de doktor kalmayacak" dedi.

Mehmet Aka
23 Ağustos 2022 Salı, 04:00
CHP'li Orhan Sümer: ‘Doktorlar gidiyor bölümler kapanıyor’
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CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Adana’da bulunan kamu hastanelerinde özellikle çocuk hastalıkları bölümlerinde doktor kalmamasını ve bölümlerin kapanmasını Meclis’e taşıdı.

Sümer, “1550 yataklı Adana Şehir Hastanesi’nde çocuk metabolizma doktoru uzun zamandır yok. Yine çocuk hastalıkları yan dallarından endokrin, romatoloji, nöroloji, nefroloji ve genetikte sadece birer doktor bulunuyor. Sorunlar çözülmezse yakın tarihte bu bölümlerde de doktor kalmayacak. Doktor gidiyor bölümler kapanıyor” dedi. 


Orhan Sümer CHP Doktor

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