CHP’li Özcan Purçu hastaların yaşadığı erişim sorununu Meclis’e taşıdı: Beş ilaçtan biri yok
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, hastaların yaşadığı ilaca erişim sorununun artmasına ve birçok ilaçta SGK tarafından karşılanan tutarın oldukça azalması, birçok nedenle eczacıların iflas noktasına gelmesini Meclis’e taşıdı.
CHP’li Milletvekili Purçu, “Eczane kapatma da dahil, kademeli eylem hazırlığında olan eczacıları buna iten ana neden ise 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. Kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya geldiğini belirten eczacılar borç sarmalına girdiklerini, en temel işletme giderlerini dahi karşılayamaz duruma geldiklerini ve iflasın eşiğine dayandıklarını söylüyorlar” diye konuştu.
Sene başından bu yana önce yüzde 25’lere çıkan, daha sonra yapılan kur zamlarıyla yüzde 10’lara inen ilaç yokluğuna dikkat çeken Purçu, her 5 ilaçtan biri bulunamaz hale geldiğini ve bunun artık bir rutin haline geldiğini söyledi.
REÇETEYE ZAM
Purçu, “Reçetesiyle gelen bir hasta 15 gün önce 30 TL öderken, şimdi 45-50 TL ödüyor. Kamunun ödediği rakamlarda değişiklikler var. Özellikle kanser, diyabet, tansiyon hastalarını ilgilendiren ilaçlarda sorun yaşansa da bu sorunun tüm ilaç gruplarını kapsadığı belirtiliyor” dedi.
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