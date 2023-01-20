Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir? Türkiye'de en çok görülen cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir?

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 16:52

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 16:52

Birçok bakteri, virüs, mantar, parazit cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olur. Bu hastalıkların görülme sıklığı bütün dünyada hızla artmaktadır. Bunun nedenleri; Özellikle gelişmekte olan ülkelerde cinsel eğitim programlarının yetersizliği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde cinsel ilişki yaşının küçülmesi, özellikle evlilik dışı ve/veya öncesi cinsel ilişki ve dolayısıyla cinsel eş sayısında ki artış, seyahat imkanlarının yaygınlaşması , cinsel davranışlarda ki değişiklikler, kondom dışı doğum kontrol yöntemlerinin kullanımında artış, antibiyotiklere direnç nedeniyle tedavide rastlanan zorluklar olarak sıralanabilir.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR NELERDİR?

HIV (AIDS)

Hepatit B

Bel soğukluğu (Gonore)

Frengi (Sifiliz)

Klamidya enfeksiyonu

Mikoplazma enfeksiyonu

Yumuşak çıban (Şankroid)

Donovanoz (Granüloma İnguinale)

Uçuk (Herpes Simpleks virüs enfeksiyonu)

Siğiller (Genital Kondilomlar, HPV İnsan Papilloma Virüsü)

Molluskum Kontagiosum

Trikomonas Vaginalis enfeksiyonu

TÜRKİYE'DE EN ÇOK GÖRÜLEN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR NELERDİR?

Türkiye'de ve dünyada en çok görülen cinsel yolla bulaşan hastalıkların başında klamidya enfeksiyonu ve HIV virüsü gelmektedir. Ülkemizde 1985 yılından 15 Kasım 2022 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan 34,453 HIV (+) kişi ve 2,177 AIDS vakası mevcuttur. 2020'de Türkiye'de 3025 kişide HIV virüsü tespit edilirken 73 kişiye AIDS teşhisi koyuldu. Aynı yıl Türkiye'de 530 klamidya vakası görüldü.





