Çocuğunuz akranlarından kısa mı kalıyor? Büyüme geriliğine dikkat!

Çocukluk döneminde fiziksel gelişimin en önemli göstergelerinden biri olan boy ve kilo artışı, bazen sinsi bir sağlık sorununun habercisi olabiliyor. Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, ailelerin çoğu zaman fark etmekte geciktiği büyüme geriliği hastalığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"YAŞITLARINA GÖRE GERİDE KALMASI EN ÖNEMLİ İŞARET"

Büyüme geriliğinin, çocuğun yaş ve cinsiyetine göre beklenen standartların altında kalmasıyla tanımlandığını belirten Doç. Dr. Doğan, en belirgin belirtinin akranlarla olan fark olduğunu söyledi. Doğan, şu uyarılarda bulundu:

"Büyüme hızında belirgin yavaşlama, iştahsızlık, gelişim basamaklarında gecikme ve sık hastalanma gibi belirtiler asla göz ardı edilmemelidir. Aileler 'çocuğum minyon' diyerek bu durumu normalleştirmemeli."

SEBEP SADECE GENETİK DEĞİL!

Toplumda büyüme geriliğinin sadece genetik bir miras olduğu yönündeki yanlış algıya dikkat çeken Doç. Dr. Doğan; yetersiz beslenme, hormon eksiklikleri, kronik hastalıklar ve hatta psikososyal etkenlerin büyümeyi durdurabileceğini ifade etti. Erken tanının, çocuğun sağlıklı büyüme potansiyeline ulaşmasını sağladığını vurgulayan Doğan, tedavi sürecinin beslenme düzenlemesinden hormon takviyelerine kadar kişiye özel planlandığını ekledi.

DÜZENLİ TAKİP HAYAT KURTARIR

"Zamanla düzelir" düşüncesinin tedavi şansını azaltabileceğini belirten uzman isim, ailelerin düzenli boy ve kilo takibi yapması ve uzman bir çocuk endokrinoloğuna danışması gerektiğini hatırlatarak sözlerini tamamladı.