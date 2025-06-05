Çocuk cerrahisi kontenjanlarının büyük kısmı boş kalmıştı: Çocuk sayısının fazla olduğu illerde sayımız yetersiz

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) birinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Plastik cerrahi, göz hastalıkları ve dermatoloji yine ilk sırada tercih edilen bölümler oldu. Çocuk cerrahisinde ise 139 kontenjanın 77'si boş kaldı. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa çocuk cerrahisinin az tercih edilmesinin etkilerine ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda TUS'ta cerrahi branşların önemli kan kaybı yaşadığını belirten Durakbaşa, "Çocuk cerrahisi de bunlardan birisidir. Nitekim, güncel TUS sonuçlarına göre, puana göre tercih sıralamasının son 10 sırasının 5’i majör cerrahi branşlardır. Bu branşların neden az tercih edildiği ve belli bir cerrahi branşta yalnızca yeterli sayıda değil, nitelikli uzman yetiştirememenin sonuçlarının ne olacağına ilişkin uzun projeksiyonlu değerlendirmelerin ülkemizin sağlık yöneticileri tarafından yapıldığını düşünmek isteriz" dedi.

'MESLEKTAŞLARIMIZ ÜZERİNDE BASKI OLUŞMAKTADIR'

Çocuk cerrahisinde uzman dağılımının homojen yapıda olmamasından kaynaklı sorunlar yaşandığını kaydeden Durakbaşa, "Özellikle büyük illerde yeterinden fazla sayıda çocuk cerrahı çalışmaktayken, göreceli çocuk sayısının fazla olduğu illerdeki sayımız son derece yetersizdir. Bu bölgelerde çocuk cerrahları gündüz mesaisinde olağanüstü gayretle çalışmakta ve dayanma sınırlarının çok üstünde de nöbet tutmaları gerekmektedir. Ayrıca “merkezleşme” kavramı yoktur. Yakın illerde veya bazen aynı il içinde, farklı hastanelerde hastanenin veya ilin tek çocuk cerrahı olarak çalışmak durumunda kalan meslektaşlarımızın üzerinde ağır baskı oluşmaktadır. Tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi, çocuk cerrahisinde de aynı dili konuşan en az bir diğer uzman ile dayanışma içinde çalışmak, fiziksel ve manevi baskıyı azaltıcı bir unsurdur.

Çocuk cerrahisi özelinde, yaşı 0-28 gün aralığındaki bebeklerin doğumsal hastalıklarını onarmayı içeren yenidoğan cerrahisi gibi özellikli konuların, kurumda yeterli niteliklere sahip yenidoğan, anestezi, radyoloji gibi uzmanların bulunmaması halinde gerçekleştirilmesi olanaksızdır. Diğer branşlara olan bu bağlılık nedeniyle, hatırı sayılır sayıda meslektaşımız eğitimini aldıkları özellikli girişimleri gerçekleştirememektedir. Dolayısıyla maddi ve manevi anlamda bu durum da ayrı bir mutsuzluk ve yılgınlık kaynağıdır. Sağlık yöneticilerinin büyük illerde dahi her devlet hastanesinde bir çocuk cerrahı bulunması zorunluluğu şeklinde bir yaklaşımı vardır. Bunun ciddi olarak sorgulanması gerekir. Çocuk cerrahisi branşının özelinde, illerde yeterli sayıda uzmanın bir arada çalışabileceği, altyapısı yeterli, ilgili diğer branşların donanımlı olduğu merkezlerin belirlenmesi, çocuk cerrahisi hastalarının takip ve tedavilerinin bu merkezlerde sağlanması öncelikli hedef olmalıdır."