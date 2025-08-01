Çocuklar için doğru ayakkabı nasıl seçilir? Uzmanlardan kritik tavsiyeler

Okulların açılmasına kısa bir süre kala alışveriş listeleri hazırlanıyor. Defterler, kalemler, çantalar derken belki de en az düşünüleni ama en önemlisi ayakkabılar... Uzmanlara göre çocukların gelişimi için doğru ayakkabı seçimi, okul hazırlıklarının kritik bir parçası.

Gün boyunca okulda hareket hâlinde olan çocuklar için ayak sağlığına uygun ayakkabılar seçilmediğinde, ilerleyen yaşlarda duruş bozuklukları ve çeşitli ortopedik sorunlar yaşanabiliyor. Uzmanlar, özellikle gelişim çağındaki çocukların ayak yapısına uygun, esnek ve destekleyici ayakkabılar tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ayakkabı seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayan Podolog Lara Çorapçı, yalnızca ayakkabının numarasına değil, birçok teknik detaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İşte öne çıkan öneriler:

Doğru numara: Ayakkabı ayağı sıkmamalı, parmakların rahatça hareket edebileceği alan kalmalı.

Esnek ve kaydırmaz taban: Gün boyu hareket hâlinde olan çocuklar için düşme riskini azaltacak şekilde esnek ve kaymaz tabanlar tercih edilmeli.

Hafiflik: Hafif malzemeden üretilmiş ayakkabılar çocukların hareketlerini kısıtlamaz.

Destekleyici taban: Ayak yapısına uyum sağlayan ortopedik veya hafızalı tabanlar, ayak sağlığını korur.

Nefes alan kumaşlar: Terlemeyi önleyen, hava geçirgenliği yüksek kumaşlar tercih edilmeli.

Podolog Çorapçı, "Yüksek fiyatlı her ürün doğru ayakkabı demek değildir. Önemli olan doğru taban, doğru materyal ve çocuğun ayağına uygun yapının bir arada olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sorteks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Yılmaz da çocuklarda ayakkabı tüketiminin yetişkinlere göre daha hızlı olduğunu belirterek, “Doğru ayakkabıyı seçerken yalnızca bugünkü konfor değil, çocuğun ileride karşılaşabileceği sağlık sorunları da göz önünde bulundurulmalı. Ailelerin hem sağlıklı hem de bütçeyi zorlamayan ürünler bulması bu açıdan çok önemli” dedi.

Yılmaz ayrıca, çocukların yalnızca fiziksel sağlığına değil, psikolojik motivasyonuna da dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Ayakkabılar çocukların günlük yaşamının bir parçası. Renkli ve eğlenceli tasarımlar, çocukların sabahları okula daha istekli gitmesini bile sağlayabiliyor. Biz de tasarımlarda buna özen gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.

Uzmanlara göre, doğru ayakkabı seçimi yalnızca bugünü değil, çocukların gelecekteki postür ve ayak sağlığını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle ailelerin alışverişte sadece fiyata ya da görünüme değil, sağlığa da öncelik vermesi gerekiyor.