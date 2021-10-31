Çocuklar taşıyıcı, aşılanma önemli

31 Ekim 2021 Pazar, 02:00

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koronavirüse karşı geliştirilen ve Türkiye’de de uygulanan BioNTech aşılarının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi. Kararı değerlendiren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Türkiye’de de böyle bir uygulamaya geçilebilir. FDA onayda tutucu davranır, bu nedenle aşının güvenli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

1 AY ARAYLA ÇİFT DOZ

Okullar açıldıktan sonra vakaların çocuklar arasında yaygınlaşmaya başladığına dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Çocuklar bu hastalığı hafif geçiriyor, yüksek sayıda vefat ve hastaneye yatış da görmüyoruz ancak hastalığı eve taşıma riski ve bağışıklık açısından çocukların aşılanması önemli” diye konuştu.

Aşının çocuklara da 1 ay arayla çift doz şeklinde yapıldığını aktaran Küçükosmanoğlu, “FDA onayında tutucu davranır, bu nedenle aşının güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bizde de mutlaka Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bir uygulamaya geçilmeden önce aşıları inceler” diye konuştu.