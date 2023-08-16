Çocuklarda boy kısalığına dikkat

Yayınlanma: 16.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.08.2023 - 07:00

Uzman Dr. Bilge Tütüncüler, çocuklarda boy kısalığıyla ilgili konuştu, ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Tütüncüler, çocukların gelişimi hakkında, "Bebekler yaşamlarının ilk 6 ayında 16 cm, ikinci 6 ayında ise yaklaşık 8 cm uzarlar. Çocukluk çağının 12-24. ayları arasında yıllık 12 cm uzama beklenir. Üçüncü yıl 9 cm, dördüncü yıl ise 7 cm civarında yıllık büyüme hızı beklenir. 4 yaşından ergenliğe kadar geçen dönemde ise bu hız yılda 4.5-6 cm civarında olacaktır. Ergenlik ise büyüme hızının en üst noktayı gördüğü dönemdir ve yıllık 8-14 cm boy uzaması beklenmektedir. Ergenlik çağında kızlar yaklaşık 16-20 cm, erkekler ise 25-28 cm uzarlar. Kesin bir kural olmamakla birlikte kızlar 16, erkekler ise 18 yaşına geldiğinde büyüme tamamlanmaktadır. Ancak sadece boy kısalığı değil büyüme hızının da yaşa göre geride olması araştırılması gereken bir durumdur" dedi.

"YAPISAL BOY KISALIĞINDA GENELLİKLE ÇOCUKLARIN ERGENLİĞE GİRMELERİNİ GECİKİR"

Uzmanı Dr. Bilge Tütüncüler, "Boy kısalığı ailesel (genetik) olabileceği gibi yapısal da olabilir. Yapısal yani konstitüsyonel boy kısalığında genellikle çocukların ergenliğe girmeleri gecikir. Ancak ergenlikten sonra boy sıçraması yaşanır. Ailede benzer öyküye sahip birey sayısı çoktur. Genetik (ailesel) boy kısalıklarında ise; anne ya da baba veya her ikisinin de boyu kısadır. Bu çocuklar zamanında ergenliğe girerler, her zaman büyüme hızları normaldir. Ancak ailedeki diğer bireylerin benzer boy ortalamasına sahip olurlar" şeklinde konuştu.

"BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ GELİŞİM GERİLİĞİNE NEDEN OLABİLİR"

Uzmanı Dr. Bilge Tütüncüler, "Çocuklarda sistemik hastalıkların varlığı, vitamin ve mineral eksiklikleri, anemi(kansızlık) olması durumunda büyüme hormonuna yeterli cevap alınamayacağından boy kısalığı yaşanır. Ürinersistem, solunum sistemi hastalıklarında ve kardiyolojik hastalıklarda, kanser, bağışıklık sistemi yetmezliklerinde, metaboliksorunlarda, tiroid (guatr) fonksiyon bozukluğu, büyüme hormonu eksikliği gibi endokrinolojik hastalıklarda da istenilen büyüme hızı elde edilemez. Bazı sendromlarda sağlıklı büyümenin yaşanması için dışardan büyüme hormonu takviyesi gereklidir (Turner, Noonan, PraderWilli ve Russell Silver gibi)" ifadelerini kullandı.

"BOY KISALIĞI DEĞERLENDİRİLMESİNDE DÜZENLİ DOKTOR TAKİBİ ÇOK ÖNEMLİ"

Uzmanı Dr. Bilge Tütüncüler düzenli olarak doktora görünmek gerektiğini belirterek, "Boy kısalığının değerlendirilmesinde ve erken yakalanmasındaki en önemli faktör düzenli aralıklarla doktor ziyaretidir. Çocuğun boyunun doğru ve dikkatli ölçülmesi, not edilmesi gereklidir. Standart olarak boy ölçümü ilk 2 yaşta yatar durumda ölçüm masasında, 2 yaşından büyük çocuklarımızda ayakta boy ölçüm aletlerinde yapılır" dedi.

"BOY KISALIĞI TEDAVİSİ, ALTTA YATAN NEDENE YÖNELİK UYGULANIR"

Uzmanı Dr. Bilge Tütüncüler, "Yıllık büyüme hızı normal olan bir hastanın büyük olasılıkla patolojik boy kısalığı olmadığını söyleyebiliriz. 4 yaşından önce 7cm/yıl, 4-6 yas arası 6 cm/yıl, 6 yaşından ergenliğe kadar 4 cm/yıl’ın altında olması yetersizdir. Boy kısalığında tedavi altta yatan nedene yöneliktir. Vitamin eksikliği ve kansızlığın önlenmesi, sistemik hastalıkların tedavisi ve uygun görülen hastalarda büyüme hormonu kullanılmasıyla yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir" diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Tütüncüler, yıllık büyüme hızının doğru hesaplanması, boy kısalığının ve altta yatan hastalığın erken tanı ve tedavisinin yapılmasındaki en önemli faktörün çocuk doktoru ziyaretlerinin aksatılmaması olduğunu belirtti.