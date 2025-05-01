Çocuklarda bu belirtilere dikkat: Hızlı nefes alma, beslenme güçlüğü...

Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:38

Güncelleme: 01.05.2025 - 14:39

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Karagözlü, çocuk kardiyolojisinin doğum öncesi (fetal dönem) dahil olmak üzere yenidoğan, bebek, çocuk ve ergenlik dönemindeki (0–18 yaş) bireylerin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenen bir bilim dalı olduğunu belirtti.

Dr. Karagözlü, çocuklarda doğuştan ya da sonradan gelişen kalp hastalıklarının görülebileceğine dikkat çekerek, “Doğuştan kalp hastalıkları her bin canlı doğumda yaklaşık 8–10 bebekte görülmektedir. Bu oran, doğumsal anomaliler arasında en sık rastlanan gruplardan biridir. Anne veya babada doğuştan kalp hastalığı tanısı varsa, çocukta bu risk yaklaşık 2,5 kat artmaktadır” dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Çocuklarda kalp hastalığından şüphelenilmesine neden olabilecek belirtiler hakkında da bilgi veren Dr. Karagözlü, “Hızlı nefes alma, zorlanarak solunum, beslenme güçlüğü, emmeme, dudaklarda ve tırnaklarda morarma, sık akciğer enfeksiyonu geçirme, bayılma veya çarpıntı atakları, özellikle eforla ilişkili göğüs ağrısı, gelişme geriliği ve egzersiz intoleransı gibi bulgular dikkate alınmalıdır. Bu belirtilerden biri veya birkaçı mevcutsa, ailede doğuştan kalp hastalığı ya da ani ölüm öyküsü varsa, yenidoğan taramasında üfürüm duyulmuşsa ya da tarama testlerinde (EKG, telekardiyografi vb.) anormallikler varsa, mutlaka bir çocuk kardiyoloji uzmanına başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

TÜM TETKİKLER AYNI MERKEZDE YAPILIYOR

Dr. Karagözlü, görev yaptığı Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Polikliniği’nde EKG, EKO, holter monitorizasyon (24 saatlik ritim takibi) ve efor testi gibi tetkiklerin yapılabildiğini de sözlerine ekledi.

SAĞLIK KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Bazı doğumsal kalp hastalıklarının önlenemese de, edinsel (sonradan gelişen) kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurgulayan Karagözlü, “Aileler gebelik öncesi ve sırasında düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeli, gebelikte enfeksiyonlardan korunmalı, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırılmalı, çocuklar sigara dumanı ve zararlı maddelerden uzak tutulmalıdır. Ayrıca aşıların tam yapılması (özellikle kızamık ve grip gibi enfeksiyonlardan koruma açısından) ve ailede ani ölüm ya da sağırlık öyküsü varsa erken dönemde kardiyolojik tarama yapılması hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.